Corona virüs Avrupa'ya oradan yayıldı iddiası!

Son dakika haberine göre; İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen daha sonra 150'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili bomba bir iddia geldi. Avusturya'da günlük çıkan Der Spiegel gazetesi Avrupa'ya virüsün Ischgl kayak merkezinden yayıldığını iddia etti.

Covid-19 virüsü kapan bazı Almanya, Norveç, Danimarka ve İsveç vatandaşlarının tatillerini Ischgl kayak merkezinde geçirdiklerini kaydeden gazete, buradaki işletmelerden birinde çalışan bir barmenin koronavirüsle enfekte olduğunu hatırlattı.

Ischgl kayak merkezi, enfekte olanların sayısının açıklandığı geçen hafta sonuna kadar hizmet vermeye devam etti.

Avusturya'da yayın yapan Der Standard gazetesi, otel ve teleferik sahiplerinin kayak merkezindeki insanların sağlığını tehlike altında olmasına rağmen elde edecekleri kazancı kaçırmak istemediklerini kaydetti.

Ischgl Belediye Başkanı Werner Kurtz, suçlamalara sert tepki göstererek tüm önlemlerin zamanında alındığını söyledi.