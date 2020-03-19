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Son dakika: Çin'de corona virüs ile ilgili bir ilk yaşandı! Sevindiren haber...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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ÇİN'DE CORONA VİRÜS İLE İLGİLİ BİR İLK YAŞANDI!

İlk olarak 'in Hubey eyaletine bağlı kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan ile ilgili sevindiren haber geldi. 150'den fazla ülkeye yayılan salgınla ilgili Çin'de ilk kez ülke içi kaynaklı koronavirüs vakası görülmedi.

Şinhua ajansının haberine göre, Ulusal Sağlık Komisyonu, ülkede dün görülen 34 yeni Kovid-19 vakasının yurt dışından gelenlerde tespit edildiğini açıkladı.

Komisyon yetkilileri, başkent Pekin'de 21, Şanghay'da 2, Guangdong'da 9, Heylongciang ve Cıciang eyaletlerinde de birer kişide Kovid-19 tespit edildiğini, bu vakaların tamamının ''ithal vaka'' olduğunu aktardı.

Yetkililer ayrıca, dün itibariyle ülkedeki ''ithal vaka'' sayısının da 189'a ulaştığını bildirdi.

'in Hubey eyaletine bağlı kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

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