19 Mart 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

3 dünya devi firmadan koronavirüs önlemi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
ABONE OL
3 DÜNYA DEVİ FİRMADAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ

ve , koronavirüsle mücadele kapsamında 'daki üretimleri askıya alacaklarını duyurdu. 2 firmanın ardından da çalışanları için güvenli ortamın sağlanması amacıyla 'deki tesislerde vardiya ve üretim değişikliğine gidileceğini duyurdu.

'nin iki büyük otomobil üreticisi ve , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemler nedeniyle 'daki üretimlerine ara vereceklerini duyurdu. Öte yandan 'dan dün yapılan açıklamada, çalışanları için güvenli ortamın sağlanması amacıyla şirketin ABD'deki tesislerinde vardiya ve üretim değişikliğine gidileceği belirtilmişti.

Ford'dan yapılan açıklamada, şirketin ABD, ve 'daki fabrikalarında yapılacak temizlik ve sterilizasyon çalışmaları nedeniyle üretimin 30 Mart'a kadar durdurulacağı bildirildi.

Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi HOLLANDA SAĞLIK BAKANI KORONAVİRÜS TOPLANTISINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

EK PROSEDÜRLER ÜZERİNDE ÇALIŞACAKLAR

(UAW) ve şirket yöneticilerinin tesislerde yeniden üretime başlanması ve Kovid-19'un yayılmasını önlemeye yardımcı olacak ek prosedürler üzerinde çalışacakları belirtilen açıklamada, çalışanlar arasında sosyal mesafeyi en üst düzeye çıkarmanın yollarının aranacağı ifade edildi.

Almanya Başbakanı Merkel: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana en büyük kriz ALMANYA BAŞBAKANI MERKEL: 2. DÜNYA SAVAŞI'NDAN BU YANA EN BÜYÜK KRİZ

FORD'UN AVRUPA FABRİKALARINDA ÖNLEM

Ford'un İspanya'nın Valensiya kentindeki tesisinde, üç çalışanına Kovid-19 teşhisi konulması nedeniyle üretime pazartesi gününden itibaren ara verildiği hatırlatılan açıklamada, şirketin 'nın Köln ve Saarlouis kentleriyle Romanya'nın Craiova şehrindeki tesislerinde de üretimin geçici olarak durdurulacağı kaydedildi.

General Motors'tan yapılan açıklamada da şirketin Kuzey Amerika'daki üretim faaliyetlerine 30 Mart'a kadar ara verileceği aktarıldı.

İnsanların sağlığı ve güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanan açıklamada, üretim durumunun haftalık olarak değerlendirileceği ifade edildi.

Volkswagen ve Ford Avrupa'daki üretimlerini durduracak VOLKSWAGEN VE FORD AVRUPA'DAKİ ÜRETİMLERİNİ DURDURACAK

FIAT CHRYSLER DÜN AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Fiat Chrysler'dan dün yapılan açıklamada, çalışanlar için güvenli ortamın sağlanması amacıyla şirketin ABD'deki tesislerinde vardiya ve üretim değişikliğine gidileceği belirtilmişti.

Birleşik Otomobil Çalışanları Sendikası, 15 Mart Pazar günü, Ford, General Motors ve Fiat Chrysler şirketleriyle, çalışanların Kovid-19 salgınından korunması için "Kovid-19 Görev Gücü"nü oluşturduklarını açıklamıştı.

Sendika, Amerika'nın üç büyük otomobil firmasından gelecek 2 hafta için üretimlerini durdurmalarını istediklerini ve üç şirketin de üretim tesislerini kısmi olarak kapatmayı, tesislerinde gerekli temizlik işlemlerini yapmayı ve vardiyalar arası süreleri uzatmayı gözden geçirmeyi kabul ettiklerini duyurmuştu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA