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Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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HOLLANDA SAĞLIK BAKANI PARLAMENTODA BAYGINLIK GEÇİRDİ

, Hollanda Parlamentosu'ndaki koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplantıda baygınlık geçirdi. Tüm gözlerin çevrildiği Bruins'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Avrupa basınında gündeme oturan bir haber de Hollanda'dan geldi. , parlamentoda baygınlık geçirdi.

bnonews'in paylaştığı görüntüler kısa sürede Avrupa basınında gündem oldu. Koronavirüsle mücadele çalışmalarında Hollanda'da en aktif rol sahibi olan Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Hollanda Parlamentosu'ndaki toplantıda baygınlık geçirdi.

Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi HOLLANDA SAĞLIK BAKANI KORONAVİRÜS TOPLANTISINDA BAYGINLIK GEÇİRDİ

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