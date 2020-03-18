Hollanda Sağlık Bakanı koronavirüs toplantısında baygınlık geçirdi

Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Hollanda Parlamentosu'ndaki koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan toplantıda baygınlık geçirdi. Tüm gözlerin çevrildiği Bruins'in sağlık durumu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Avrupa basınında gündeme oturan bir haber de Hollanda'dan geldi. Hollanda Sağlık Bakanı Bruno Bruins, parlamentoda baygınlık geçirdi.

bnonews'in paylaştığı görüntüler kısa sürede Avrupa basınında gündem oldu. Koronavirüsle mücadele çalışmalarında Hollanda'da en aktif rol sahibi olan Sağlık Bakanı Bruno Bruins, Hollanda Parlamentosu'ndaki toplantıda baygınlık geçirdi.