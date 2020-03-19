İngiliz üslerinde korona virüs vakası 3'e oldu
Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerini de vurdu. Söz edilen bölgedeki algını bir askerin daha testi pozitif çıktı.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ndeki İngiliz üslerinde bir askerde daha korona virüsü vakasına rastlandı.
TOPLAM VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üslerinde bir askerin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı.
GKRY'de bulunan Ağrotur'daki İngiliz üslerinde toplam vaka sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan askerin durumunun iyi olduğu belirtildi.
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