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İngiliz üslerinde korona virüs vakası 3'e oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020
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İNGİLİZ ÜSLERİNDE KORONA VİRÜS VAKASI 3'E OLDU

Koronavirüs dünyayı etkisi altına alırken, 'ndeki İngiliz üslerini de vurdu. Söz edilen bölgedeki algını bir askerin daha testi pozitif çıktı.

'ndeki İngiliz üslerinde bir askerde daha korona virüsü vakasına rastlandı.

TOPLAM VAKA SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde bulunan İngiliz üslerinde bir askerin daha korona virüs test sonucu pozitif çıktı.

GKRY'de bulunan Ağrotur'daki İngiliz üslerinde toplam vaka sayısı 3'e yükseldi. Öte yandan askerin durumunun iyi olduğu belirtildi.

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