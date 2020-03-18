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İngiltere'de koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 104'e çıktı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.03.2020
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İNGİLTERE'DE KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTTI

Koronavirüs Avrupa'yı etkisi altına almaya devam ediyor. Ölü sayısı her geçen gür artan İngiltere'den yeni haberler geldi. İngiltere'de koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 104'e yükseldi.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) verilerine göre, ülkede son 24 saatte 33 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 104'e ulaştı.

Ülkede Kovid-19 teşhisi konulan kişi sayısı da 676 artarak 2 bin 526'ya çıktı.

Virüs nedeniyle ölenlerin arasında bir Türk vatandaşının da bulunduğu bildirildi.

Britanya Alevi Federasyonundan yapılan yazılı açıklamada, astım hastası H.G'nin (54) Kovid-19 nedeniyle Londra'da yaşamını yitirdiği kaydedildi.

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