Birleşik Krallık'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 144'e yükseldi
İngiltere Ulusal Sağlık Servisi, son 24 saat içinde Birleşik Krallık'ta koronavirüse bağlı ölümlerin yaşanmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısının 106'dan 144'e yükseldiğini duyurdu. Toplam koronavirüsü vaka sayısı ise yüzde 20 artışla 2 bin 692'den 3 bin 269'a yükseldi.
Çin'de başlayan korona virüsü salgını tüm dünyaya hızla yayılmaya devam ediyor. Kuzey İrlanda'da bugün korona virüse bağlı ilk ölüm gerçekleşti. İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüs nedeniyle son 24 saat içinde İskoçya'da üç kişinin öldüğünü duyurdu. İskoçya'da korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya ulaştı. Londra'da ise korona virüse bağlı hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya yükseldi. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, korona virüs salgını ile açıklamalarda bulundu. İngiliz Başbakan, "Öğrencilerden eğitimlerine ara vermelerini istiyoruz, halkımızdan ise normal şekilde sosyalleşmemeye davet ediyoruz. Bunun İngiltere ekonomisi ve iş dünyası üzerindeki etkisini çok iyi görüyoruz'' dedi.
Johnson, korona virüsü nedeni ile firmaların büyük kayıplara uğradığını, kayıpları telafi etmek için ellerinden gelen desteği vereceğini açıkladı. Johnson, yaptığı basın konferansında, "Çalışanlarınızın yanında olun, çünkü biz sizin yanınızda olacağız" diye konuştu.
Başbakan Johnson, "Personel sayısını azaltmaya başlamadan önce çok dikkatli düşünün, çünkü iyi şirketlerin arkasında durmak istiyoruz" diye vurguladı. Johnson, İngiliz kamuoyuna da korona virüsünün yayılmasını engellemek için sosyal mesafe tavsiyesine uydukları için teşekkür etti.
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