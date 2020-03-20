20 Mart 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Dünya Sağlık Örgütü: Yüzde 70'ten fazla ülkenin koronavirüse müdahale planı var

DÜNYA
Giriş Tarihi: 20.03.2020 Güncelleme Tarihi: 20.03.2020
ABONE OL
YÜZDE 70'TEN FAZLA ÜLKENİN KORONAVİRÜSE MÜDAHALE PLANI VAR

Koronavirüsle mücadele hakkında açıklamalarda bulunan Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, ülkerin yarısından çoğunun önemli tedbirler aldığını duyurdu.

(DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yeni tip (Kovid-19) konusunda ülkelerin yüzde 70'inin ulusal hazırlık ve müdahale planının, yüzde 89'nun da "laboratuvar test kapasitesi" imkanının bulunduğunu söyledi.

Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde, diplomatik misyon şeflerine Kovid-19'a karşı küresel mücadele hakkında bilgi verdi.

DSÖ Direktörü, "Güzel bir haber ile başlayacağım. Yüzde 70'ten fazla ülkenin bir Kovid-19 ulusal hazırlık ve müdahale planı, yüzde 89'unun laboratuvar test kapasitesi, yüzde 70'ten fazlasının Kovid-19 için olay bazlı takip sistemi ve yüzde 68'inin de çok sektörlü bir ortak koordinasyon mekanizması var. Bu tabii ki yeterli değil. Ama tüm ülkelerin, vakaları olsun olmasın hazır olmaları beklentisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkelerin sadece yarısında "ulusal enfeksiyon önleme ve kontrol programı" bulunduğuna dikkati çeken Ghebreyesus, bunun yetersiz olduğu mesajını verdi.

Konuşmasında, Çin'den ilk kez Kovid-19 vakasının bildirilmediğine dikkati çeken Ghebreyesus, bunun "inanılmaz bir başarı" olduğunu belirtti.

Ghebreyesus, koronavirüsün genetik diziliminin Çin tarafından paylaşılmasından 60 gün sonra ilk aşı denemesinin başlamasını ise daha önce benzeri görülmemiş bir bilimsel zafer olarak niteledi.

ABD'de koronavirüse karşı ilk klinik aşı denemeleri Washington eyaletinde 17 Mart'ta başlamıştı.

Koronavirüs hangi yüzeyde ne kadar kalıyor? Saç ve sakala dikkat! KORONAVİRÜS HANGİ YÜZEYDE NE KADAR KALIYOR? SAÇ VE SAKALA DİKKAT!
İzmir'de koronavirüs karantinası! 45 aile gözetim altında İZMİR'DE KORONAVİRÜS KARANTİNASI! 45 AİLE GÖZETİM ALTINDA

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA