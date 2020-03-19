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ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! Koronavirüs aşısı için deneme yapıyoruz

DÜNYA
Giriş Tarihi: 19.03.2020 Güncelleme Tarihi: 19.03.2020
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DONALD TRUMP'TAN KRİTİK KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLAMASI

Başkanı canlı yayında koronavirüs açıklamalarında bulundu. Koronavirüs için aşı çalışmalarına değinen Trump, ''İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Virüs önümüzdeki dönemde hızlanabilir.

Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz. İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Güçlü ve ümitli bir ilaç için denemeler yapıyoruz.

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