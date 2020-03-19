ABD Başkanı Donald Trump açıkladı! Koronavirüs aşısı için deneme yapıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump canlı yayında koronavirüs açıklamalarında bulundu. Koronavirüs için aşı çalışmalarına değinen Trump, ''İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz.'' ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın açıklamalarından satır başları:

Virüs önümüzdeki dönemde hızlanabilir.



Hangi ilacın işe yarayacağına dair denemeler yapıyoruz. İlaçta klinik çalışmalarımıza hızla başladık. Güçlü ve ümitli bir ilaç için denemeler yapıyoruz.

Detaylar geliyor...