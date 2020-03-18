Dünyayı ayağa kaldıran görüntüler! Corona virüsü 50 kişiye böyle bulaştırdılar

Dünya corona virüs ile mücadele kapsamında kırmızı alarm verirken bazı ülkeler akılalmaz uygulamaları, görenlerin büyük tepkisini çekti. Güney Kore'de kilise görevlisi aynı sprey şişesini dezenfekte etmeden birçok katılımcıda kullandı. Kilisede ağzına tuzlu su sıkılan 50 kişi koronavirüs kaptı.

Seul yakınlarındaki Gyeonggi Eyaleti'nde bulunan Grace Nehri Topluluk Kilisesi'ndeki bir görevli, dezenfekte etmeden aynı şişeyi aralarında kilise papazı ve karısının da bulunduğu 100'den fazla kişide kullandı. 50 kişinin Kovid-19 enfeksiyonuna yakalandığı açıklandı.

"BU VİRÜSÜN YAYILMASINI KAÇINILMAZ KILDI"

Gyeonggi Eyaleti'nin 'Koronavirüsle Mücadele Görev Gücü'nden Lee Hee-young, pazartesi günü yaptığı açıklamada, püskürtme makinesinin daha sonra hasta olduğu belirlenen bir kişiye temas ettikten sonra dezenfekte edilmeden diğer kişilere de temas ettiğini doğruladı. Lee, "Bu virüsün yayılmasını kaçınılmaz kıldı" dedi ve bunu, tuzlu suyun virüsü öldürdüğüne dair yanlış bir inançla yaptıklarını ekledi.

KİLİSE KAPATILDI

Vakanın ortaya çıkmasıyla birlikte kilise kapatıldı. 1-8 Mart tarihleri arasında ayinlere katılan tüm kişilere test yapılması kararlaştırıldı.

Güney Kore'de uygulanan kapsamlı testler nedeniyle, yeni Covid-19 vakalarında önemli bir azalma görülüyor. Bu kiliseden yayılan virüs kümesi de böylece kolaylıkla ortaya çıkarılabildi.