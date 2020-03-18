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18.03.2020

Koronavirüsle (corona virüs) ile mücadele eden İranlı doktor gözyaşlarını tutamadı |Video

Koronavirüsün (corona virüs) hızla yayıldığı İran'da bilanço giderek artıyor. Son olarak İranlı doktorun dayanamayıp hastalarının yanında ağlamaya başladığı anlara ait video görüntü sosyal medyada kısa süre içerisinde gündem oldu. İşte izleyenleri derinden sarsan o anlar...

İranlı doktor gözyaşlarına boğuldu. Koronavirüs'ün can almaya devam ettiği ülkeden iç acıtan bir görüntü geldi.

İranlı bir doktor hastalarıyla ilgilenirken bir anda başını ellerinin arasına alıp ağlamaya başladı.

Hastalar ise hep birlikte dua etti. Bu görüntüler sosyal medyada kısa süre içerisinde izleneme rekoru kırdı.

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