Son dakika: Çin'den ABD'ye medya misillemesi
Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Çinli medya kuruluşlarına getirdiği yeni kısıtlamalarına karşılık New York Times, Wall Street Journal ve Washington Post için çalışan ABD'li 3 gazeteciyi sınır dışı ettiğini açıkladı. Söz konusu gazetecilerin yıl sonuna kadar geçerli çalışma izinlerinin bulunduğu bildirildi.
Pekin hükümeti, ABD'li gazetecilerin Çin ana karası veya Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde gazeteci olarak çalışmaya devam etmelerine izin verilmeyeceğini açıkladı.
Bu adımın ABD'de Çinli medya kuruluşlarına getirilen kısıtlamalara karşılık atılan adımların diplomaside mütekabiliyet esasına dayanan önlemler olduğu kaydedildi.
EK ÖNLEMLER YOLDA
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Shuang ABD'nin "hatasından vazgeçmesi" halinde Çin'in ek önlemler alabileceğini duyurdu.
Shuang yaptığı açıklamada "ABD bütün olasılıkların masada olduğunu söyledi. Ben de bugün ABD'ye Çin için bütün olasılıkların masada olduğunu söylüyorum" ifadelerini kullandı. Geng Çin'in bu kararından kaç gazetecinin etkileneceğini söylemedi. Ancak Çin Yabancı Gazeteciler Kulübü 13 gazetecinin karardan etkilenebileceğini duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo 2 Mart'ta yaptığı yazılı açıklamada, aralarında Şinhua haber ajansının da yer aldığı 5 Çinli medya kuruluşunun ABD'deki muhabir sayısına sınırlama getirildiğini kaydetmişti.
ABD'nin açıklaması Çin'in Ocak ayında Wall Street Journal gazetesinden üç ABDli gazetecinin çalışma iznini, Çin'in koronavirüs sürecini yönetmesini eleştiren bir haber nedeniyle iptal etmesinin ardından gelmişti.
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