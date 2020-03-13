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Son dakika: Irak’ta 2 büyük kentte sokağa çıkma yasağı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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KORONA ALARMI! O ÜLKEDE SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Gelen son dakika haberine göre; Kürt Bölgesel Yönetimi’ne () bağlı ve Süleymaniye'de 5 bine yakın insanın ölümüne yol açan koronavirüs tehdidi nedeniyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Çin'den Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve durdurulamayan koronavirüs nedeniyle şimdiye kadar 5 bine yakın insan hayatını kaybetti. Tüm dünyada korku devam ederken bir haber de 'tan geldi.

SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne () bağlı ve Süleymaniye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Irak Sağlık Bakanlığından en son yapılan yazılı açıklamada, başkent Bağdat'ta 4, Necef'te 2 olmak üzere 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) dahil Irak genelinde vaka sayısının 83'e yükseldiği, ölü sayısının 8 olduğu aktarılan bakanlık açıklamasında, 24 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi.

CUMA NAMAZLARI DURDURULDU

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) de Erbil, Duhok, Süleymaniye ve Halepçe'deki cami ve kiliselerde cuma hutbeleri dahil her türlü toplu ibadetin durdurulduğunu bildirdi.

YOLCU PANİĞE NEDEN OLDU

Irak'ın kuzeyindeki Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kentinde bir uçakta yeni tip korona virüsü (Covid-19) taşıyan bir yolcunun bulunması Sağlık Müdürlüğü'nü harekete geçirdi. Süleymaniye İl Sağlık Müdürlüğü Katar Havayolları'na ait Doha'dan gelen yolcu uçağında bir kişide yeni tip korona virüsü (Covid-19) teşhisi sonrası söz konusu uçaktaki 84 yolcunun virüs taramasından geçmesine karar verdi.

Öte yandan İran'a sınır olan Süleymaniye kentinde bugün 7 korona virüsü vak'ası daha tespit edildiği açıklandı. Böylece IKBY'deki virüs vak'a sayısı 27'ye ulaştı.

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