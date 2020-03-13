Son dakika: İran Devrim Muhafızları komutanlarından Şabani koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
Son dakika haberine göre İran Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Nasır Şabani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.
İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Tahran'daki Sarallah Karargahı'nın eski komutan vekili Tuğgeneral Şabani, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
Tuğgeneral Şabani, İran-Irak savaşının yaşandığı 1982 yılında başladığı askeri kariyerinde, İmam Hüseyin Askeri Üniversitesi Komutan Yardımcısı da dahil olmak üzere çeşitli görevlerde bulunmuştu.
CAN KAYBI 514'E YÜKSELDİ
Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı İran'da, koronavirüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.
Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 11 bini aşarken can kaybı 514'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulanlardan 3 bin 529 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
İran'ın eski Vatikan Büyükelçisi ve ülkenin önde gelen din adamlarından Hadi Hüsrevşahi, Düzenin Maslahatını Teşhis Konseyi Üyesi Muhammed Mirmuhammedi, eski Şam Büyükelçisi Hüseyin Şeyhulislam ve Tahran Milletvekili Fatma Rehber de yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rasulayn şehidi Buluş son yolculuğuna uğurlandı
- Korona alarmı! O ülkede sokağa çıkmak yasaklandı
- İspanya'da corona virüs depremi! Alarmın rengi kırmızı
- Vicdansızlar! Bu nasıl yaparsınız?
- ABD'den flaş koronavirüs itirafı
- Koronavirüs maymunları aç bıraktı! Yüzlercesi...
- Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı artıyor
- Dünya bu görüntüleri konuşmuştu!
- Toplu mezarlarda şoke eden detay!
- O ülkeyi kum fırtınası vurdu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- ÖSYM son dakika: EKYS sınavı iptal mi? 2020 MSÜ, DİB MBSTS, YDS, EKPSS, ALES sınavları ertelendi mi?
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması