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Son dakika haberi: Hollanda’da koronavirüsten (corona virüs) ölenlerin sayısı artıyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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HOLLANDA’DA KORONAVİRÜSTEN ÖLENLERİN SAYISI ARTIYOR

haberine göre; Çin'in Vuhan şehrinde ilk kez ortaya çıkıp dünyanın büyük kısmına yayılan koronavirüs (corona virüs) Hollanda'da ölümlere neden oluyor. Hollanda’da koronavirüs (Covid-19) sebebiyle 10 kişi hayatını kaybederken vaka sayısı 804’e yükseldi.

Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), son 24 saat içinde ülkede 190 yeni vakanın tespit edildiğini ve 5 kişinin daha öldüğünü açıkladı. Son güncellemelerle birlikte ülke genelinde vaka sayısı 804'e çıkarken, virüs sebebiyle 10 kişi hayatını kaybetti.

Hükümet dün, virüsün yayılmasını durdurmak amacıyla 100'den fazla kişinin bir arada bulunmasını yasakladığını duyurmuştu.

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