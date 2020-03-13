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İspanya'da corona virüs depremi! Alarmın rengi kırmızı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020
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İSPANYA'DA CORONA VİRÜS DEPREMİ! ALARMIN RENGİ KIRMIZI

'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki hızlı artış sürüyor. Resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 90, vaka sayısı da 4 bine çıktı

ve özerk yönetimlerin sağlık departmanlarından yapılan açıklamalara göre, koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 90, vaka sayısı da 4 bine çıktı.

ÖLÜ SAYISI 86, VAKA SAYISI İSE 3 BİN 200
Kovid-19 ile bağlantılı ölümlerde dün akşam ölü sayısı 86, vaka sayısı ise 3 bin 200 olarak verilmişti.

Ülke genelinde vakaların en yaygın olduğu özerk bölge Madrid oldu. Ölenlerin sayısının 58 olduğu bölgede 2 binin üzerinde vaka bulunuyor.

Madrid özerk yönetiminin karantinaya alınması olasılığının yerel ve merkezi hükümetler tarafından görüşüldüğü belirtiliyor.

4 BELEDİYE KARANTİNAYA ALINDI
Bu arada koronavirüsün en yaygın olduğu 'daki üçüncü özerk bölge olan, şimdiye kadar 300'den fazla vakanın çıktığı Katalonya'da, Barselona'ya bağlı 4 belediye karantinaya alındı.

Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Sadece gıda ürünlerinin girişine izin verilen bölgeye polis takviyesi yapıldı.

Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, halka "bar ve restoranlara gitmeyin" çağrısında bulundu.

İLERİ TARİHE ERTELENMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI
Şimdiye kadar 11 ölü ve 350 vakanın olduğu ülkenin kuzeyindeki ise özerk yönetim "acil sağlık durumu" ilan etti. Bask bölgesinde 5 Nisan'da yapılması öngörülen yerel parlamento seçimlerinin de ileri tarihe ertelenmesi için görüşmeler başlatıldı.

İspanyol basınında yer alan haberlerde, uzmanların İspanya'daki koronavirüs vakalarındaki artışın 'dan daha hızlı olduğuna dikkati çektiği vurgulanıyor.

VİDEO-KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPMAYA BAŞLADI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Kovid-19'a karşı önlem olarak toplantılarını video-konferans yöntemiyle yapmaya başladı.

Ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerin yanı sıra müze, tiyatro, sosyal merkez gibi vatandaşların toplu olduğu yerler de kapatıldı.

Koronavirüs endişesiyle sokağa çıkmamaya özen gösteren İspanyolların toplu alışveriş için süpermarketlere akın etmeye devam ettiği, süt, yumurta, makarna, pirinç, baklagiller, tuvalet kağıdı ve dondurulmuş ürünlerin olduğu rafların boşaldığı görüldü.

Kovid-19'dan dolayı mevcut durumda 62 ülke, İspanya'dan gelen yolcuların girişlerini durdurma kararı aldı.

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