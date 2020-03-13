İspanya'da corona virüs depremi! Alarmın rengi kırmızı
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki hızlı artış sürüyor. Resmi rakamlara göre koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 90, vaka sayısı da 4 bine çıktı
Sağlık Bakanlığı ve özerk yönetimlerin sağlık departmanlarından yapılan açıklamalara göre, koronavirüs teşhisi konulan hastalarda ölü sayısı 90, vaka sayısı da 4 bine çıktı.
ÖLÜ SAYISI 86, VAKA SAYISI İSE 3 BİN 200
Kovid-19 ile bağlantılı ölümlerde dün akşam ölü sayısı 86, vaka sayısı ise 3 bin 200 olarak verilmişti.
Ülke genelinde vakaların en yaygın olduğu özerk bölge Madrid oldu. Ölenlerin sayısının 58 olduğu bölgede 2 binin üzerinde vaka bulunuyor.
Madrid özerk yönetiminin karantinaya alınması olasılığının yerel ve merkezi hükümetler tarafından görüşüldüğü belirtiliyor.
4 BELEDİYE KARANTİNAYA ALINDI
Bu arada koronavirüsün en yaygın olduğu İspanya'daki üçüncü özerk bölge olan, şimdiye kadar 300'den fazla vakanın çıktığı Katalonya'da, Barselona'ya bağlı 4 belediye karantinaya alındı.
Yaklaşık 70 bin kişinin yaşadığı bu yerleşim yerlerine giriş ve çıkışlar durduruldu. Sadece gıda ürünlerinin girişine izin verilen bölgeye polis takviyesi yapıldı.
Barselona Belediye Başkanı Ada Colau, halka "bar ve restoranlara gitmeyin" çağrısında bulundu.
İLERİ TARİHE ERTELENMESİ İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLATILDI
Şimdiye kadar 11 ölü ve 350 vakanın olduğu ülkenin kuzeyindeki Bask bölgesinde ise özerk yönetim "acil sağlık durumu" ilan etti. Bask bölgesinde 5 Nisan'da yapılması öngörülen yerel parlamento seçimlerinin de ileri tarihe ertelenmesi için görüşmeler başlatıldı.
İspanyol basınında yer alan haberlerde, uzmanların İspanya'daki koronavirüs vakalarındaki artışın İtalya'dan daha hızlı olduğuna dikkati çektiği vurgulanıyor.
VİDEO-KONFERANS YÖNTEMİYLE YAPMAYA BAŞLADI
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Kovid-19'a karşı önlem olarak toplantılarını video-konferans yöntemiyle yapmaya başladı.
Ülke genelinde tüm okullar ve üniversitelerin yanı sıra müze, tiyatro, sosyal merkez gibi vatandaşların toplu olduğu yerler de kapatıldı.
Koronavirüs endişesiyle sokağa çıkmamaya özen gösteren İspanyolların toplu alışveriş için süpermarketlere akın etmeye devam ettiği, süt, yumurta, makarna, pirinç, baklagiller, tuvalet kağıdı ve dondurulmuş ürünlerin olduğu rafların boşaldığı görüldü.
Kovid-19'dan dolayı mevcut durumda 62 ülke, İspanya'dan gelen yolcuların girişlerini durdurma kararı aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rasulayn şehidi Buluş son yolculuğuna uğurlandı
- Korona alarmı! O ülkenin başbakanı karantinada
- Koronavirüs maymunları aç bıraktı! Yüzlercesi...
- Yunan adalarındaki sığınmacılar yüksek risk altında
- ABD'den flaş koronavirüs itirafı
- İngiltere'de corona virüs depremi!
- Toplu mezarlarda şoke eden detay!
- O ülkeyi kum fırtınası vurdu
- Türkiye tepki gösterdi, Batı medyası geri adım attı!
- Çin dünyaya duyurdu: Aşıyı bulduk
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?
- Dolarda son dakika corona hareketliliği! 13 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları
- Corona virüsü testi yapan hastaneler: İstanbul, Ankara corona virüsü testi hangi hastanelerde yapılıyor?
- Hayırlı Cumalar! Cuma mesajları 2020: Resimli ve en güzel cuma mesajları ile sevdiklerinizi mutlu edin
- İkinci corona virüsü hangi şehirde görüldü? Türkiye'de corona virüsü hangi illerde var?
- Emekliler dikkat! Yüksek promosyon nasıl alınır? 2020 bankaların emekli promosyon şartları nedir?
- Canlı harita! Corona virüsü kaç kişi öldü, son durum nedir? Corona virüsü görülen ülkeler listesi...
- Son dakika: Okullar tatil edildi mi? Türkiye'de okullar tatil mi? Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan tatil açıklaması
- Maske corona virüsünden korur mu? N95, N149, ffp3, ffp1, ffp2 maske kullanımı arttı
- Corona virüsü İstanbul, İzmir, Ankara, Konya'da var mı? Corona virüsü haritası canlı!
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?