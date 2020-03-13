Çin'den dünyayı umutlandıran koronavirüs (corona virüs Kovid-19) açıklama: Aşıyı bulduk

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.

"NİSAN AYINDA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK"

Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, insanlar üzerinde büyük paniğe neden olan koronavirüsün aşısının bulunduğunu belirterek "Şu an en ileriye gitmiş aşı hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Diğer aşılar da onu takip ederek ilerletiliyor. Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" dedi.