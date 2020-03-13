Çin'den dünyayı umutlandıran koronavirüs (corona virüs Kovid-19) açıklama: Aşıyı bulduk Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan 118 ülkeye bulaşan koronavirüs (corona virüs Kovid-19) hızla yayılmaya devam ederken, Çin'den umutlandıran açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Koronavirüsün (corona virüs Kovid-19) aşısını bulduk, hayvanlar üzerinde test ediyoruz" denildi. İşte son dakika gelişmesinin detayları... Giriş Tarihi: 13.03.2020 13:42 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 13:44
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, virüse karşı geliştirilen aşının şu an hayvanlar üzerinde test edildiğini belirterek
"Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" ifadelerini kullandı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede Türkiye'de dahil olmak üzere birçok ülkeye yayılan koronavirüs salgınıyla ilgili sürpriz bir açıklama geldi.
"NİSAN AYINDA İNSANLAR ÜZERİNDE DENENECEK"
Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü Yang Yun, insanlar üzerinde büyük paniğe neden olan koronavirüsün aşısının bulunduğunu belirterek
"Şu an en ileriye gitmiş aşı hayvanlar üzerinde test edilmeye başlandı. Diğer aşılar da onu takip ederek ilerletiliyor. Nisan ayında klinik testlere geçilebilir insanlar üzerinde. En umutlu takvim şu an için Nisan" dedi. "VİRÜSÜN KAYNAĞINI TESPİT EDEMEDİK"
Virüsün kaynağını tespit edip etmedikleri sorusuna da yanıt veren Yun,
"Şu anda virüsün kaynağını tespit edemedik. Bizim bilim insanları ve dünyadaki bilim insanları birlikte çalışıyorlar. Biz bu virüsün doğadan geldiğine inanıyoruz" şeklinde konuştu. BİYOLOJİK SİLAH MI? KORONAVİRÜS
Virüsün gelişmiş ülkelere yönelik bir biyolojik silah olduğu iddialarını da yanıtlayan Yun, şöyle konuştu: "Dediğim gibi bu virüs doğadan geliyor, yapay bir durum olduğunu hiç düşünmüyoruz. Bu virüsün sadece Çin'de değil tüm dünyada görülmesi de onun yapay olmadığının ispatı. Dünyadaki diğer ülkeler de virüsle mücadele ediyor onlar da etkilendi. Bir silah ya da savaş olduğuna inanmıyoruz."
"KENDİ GÜVENİN" HÜKÜMETİNİZE
Türklere tavsiyelerde de bulunan Yun, rivayetlere ve kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Mutlaka resmi ve güvenilir kaynaktan verilen bilgilere inanın, resmi kurumlardan yapılan önerileri dinleyin. Hiçbir
kendi halkının sağlığını riske atmaz, mutlaka kendi hükümet güvenin" diye konuştu. hükümetinize