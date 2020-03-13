Son dakika: Diyanet'ten virüs tedbirleri!
Son dakika haberi... Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, bilgilendirme açıklamasında; "Kur'an kurslarımız 2 hafta süreyle tatil edildi. Semine ve konferanslar ileri bir tarihe ertelendi. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:
Kur'an kurslarımız 2 hafta süreyle tatil edildi. Semine ve konferanslar ileri bir tarihe ertelendi. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı bilgilendirildi.
Risk grubuna girenler Cuma namazına gitmeyebilir. Uluslararası seminerler ertelendi.
detaylar gelecek...
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