13 Mart 2020, Cuma
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Son dakika: Diyanet'ten virüs tedbirleri!

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Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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SON DAKİKA: DİYANET'TEN VİRÜS TEDBİRLERİ!

Son dakika haberi... İşleri Başkanı Erbaş, koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Erbaş, bilgilendirme açıklamasında; "Kur'an kurslarımız 2 hafta süreyle tatil edildi. Semine ve konferanslar ileri bir tarihe ertelendi. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı bilgilendirildi." ifadelerini kullandı.

İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Erbaş'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Kur'an kurslarımız 2 hafta süreyle tatil edildi. Semine ve konferanslar ileri bir tarihe ertelendi. Umreden dönen vatandaşlarımız tedbir amaçlı bilgilendirildi.

Risk grubuna girenler Cuma namazına gitmeyebilir. Uluslararası seminerler ertelendi.

Son dakika: Diyanet'ten virüs tedbirleri! SON DAKİKA: DİYANET'TEN VİRÜS TEDBİRLERİ!

detaylar gelecek...

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