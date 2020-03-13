Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var? Corona virüsü Türkiye'de hangi şehirlerde görüldü? Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ülkemiz ve dünya genelinde önlemler arttırıldı. Türkiye'de ilk corona virüsü vakasının ardından ikinci vakaya da rastlanıldığı açıklamasının ardından vakaların hangi şehirlerde görüldüğü merak ediliyor. Peki, corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var? Giriş Tarihi: 13.03.2020 14:10 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 14:20
Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de var mı? Türkiye'de iki corona virüsü vakasına rastlanmasının ardından önlemler kapsamında ilk, orta ve lise bir hafta tatil edildi, bir hafta da uzaktan eğitim yapılacak. Üniversiteler ise 3 hafta tatil edildi. Hükümet virüse karşı titizlikle çalışıyor. Corona virüsü vakalarının hangi illerde ortaya çıktığı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var? İşte konu ile ilgili ayrıntılar...
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE HANGİ ŞEHİRLERDE VAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ikinci corona virüsü vakasının ilk vakanın takibe alınan çevresinden olduğunu açıkladı. Virüsün hangi illerde görüldüğü konusunda bir bilgi bulunmuyor.
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam sonuçlanan test, üzücü bir öngörüyü doğruladı. Bir hastamız daha var. İlk hastamızın tanı konur konmaz takibe alınan çevresindendir. Virüsün olası yayılımını bu sınırlar içinde tutabilmek için gerekli tedbirlere başvurduk. Sorunun üstesinden birlikte geleceğiz." ifadelerini kullandı.
CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE NEREDE ÇIKTI? Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün Türkiye'de ilk nerede görüldüğünün merak edilmesi ile ilgili, "Burada önemli olan sağlık çalışanlarının bu süreci yönetmekte olan kişilerin bu vakayı biliyor olması ve bununla ilgili çevresini taramış olmaları. Bakan beyde bunun zaten yapıldığını söyledi. Ama kamuoyunun bu vakanın nerede hangi hastanede yattığını kim olduğunu veya nerede ortaya çıktığını bilmesi gerekmiyor. Bilindiği zamanda hasta ve çevresiyle ilgili maalesef bir tepki veya sorunlar ortaya çıkabilir. Bence bu soruları hiç sormamak merak etmemek daha doğru. Önemli olan sağlık çalışanlarının yani bu hasta ile ilgilenen kişilerin bu hastanın çevresini sorgulamaları ve eğer bulaşan varsa tespit etmeleri ve izole etmeleri zaten bunun da yapıldığını Bakan bey söyledi" dedi. PROF. DR. AŞKIN: KORONANIN KORKUSU KENDİSİNDEN DAHA ÇOK BULAŞICI
Koronavirüsün (Kovid-19) insan psikolojisi üzerindeki etkilerini Anadolu Ajansına değerlendiren İstanbul Ticaret Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "Biliyoruz ki bu virüs öteden beri yaşadığımız gribin etkeni olan influenza virüsünden daha kötü özellikler taşımıyor, daha öldürücü değil, daha hızlı yayılmıyor. 'Koronavirüs nedeniyle Fransa'da bir Türk hayatını kaybetti' haberinde olduğu gibi ölenlerin tek tek manşet yapılması dehşetin boyutunu artırıyor. Ancak günlük hayatımız, yaşam biçimimiz, baştan sona etkilendi, ülke ekonomileri altüst oldu. İnsanlar normal harcamalarını, plan ve programlarını bile ölüm endişesi nedeniyle erteliyor veya iptal ediyor." diye konuştu.