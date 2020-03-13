Corona virüsü İstanbul, Ankara, İzmir'de görüldü mü? Türkiye'de corona virüsü hangi şehirlerde var?

CORONA VİRÜSÜ TÜRKİYE'DE NEREDE ÇIKTI?

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüsün Türkiye'de ilk nerede görüldüğünün merak edilmesi ile ilgili, "Burada önemli olan sağlık çalışanlarının bu süreci yönetmekte olan kişilerin bu vakayı biliyor olması ve bununla ilgili çevresini taramış olmaları. Bakan beyde bunun zaten yapıldığını söyledi. Ama kamuoyunun bu vakanın nerede hangi hastanede yattığını kim olduğunu veya nerede ortaya çıktığını bilmesi gerekmiyor. Bilindiği zamanda hasta ve çevresiyle ilgili maalesef bir tepki veya sorunlar ortaya çıkabilir. Bence bu soruları hiç sormamak merak etmemek daha doğru. Önemli olan sağlık çalışanlarının yani bu hasta ile ilgilenen kişilerin bu hastanın çevresini sorgulamaları ve eğer bulaşan varsa tespit etmeleri ve izole etmeleri zaten bunun da yapıldığını Bakan bey söyledi" dedi.