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Yunanistan mültecilere karşı sınır kapısına beton bloklar yerleştirdi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 13.03.2020 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020
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, sığınmacıların geçişini genellemek için Kastanies 'na beton bloklar yerleştirdi. Yunan polisi, kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.

Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı.Avrupa'ya geçmek için 'ye gelen sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor.

Yunanistan mültecilere karşı sınır kapısına beton bloklar yerleştirdi |Video YUNANİSTAN MÜLTECİLERE KARŞI SINIR KAPISINA BETON BLOKLAR YERLEŞTİRDİ |VİDEO

BETON BLOKLAR YERLEŞTİRİLDİ

tarafından Kastanies 'na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirildi.

GAZ BOMBASIYLA DİREKT HEDEF ALDI

Yunan güvenlik güçleri bu sırada blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı. Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı. Yunanistan hudut birliklerinin attığı 3 gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.

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