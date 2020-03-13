Yunanistan mültecilere karşı sınır kapısına beton bloklar yerleştirdi
Yunanistan, sığınmacıların geçişini genellemek için Kastanies Sınır Kapısı'na beton bloklar yerleştirdi. Yunan polisi, kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı.
Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı.Avrupa'ya geçmek için Edirne'ye gelen sığınmacıların, Pazarkule-Kastanies sınır kapıları arasındaki tampon bölge ve yakınındaki ağaçlık alanda bekleyişleri devam ediyor.
BETON BLOKLAR YERLEŞTİRİLDİ
Yunanistan tarafından Kastanies Sınır Kapısı'na kamyonla taşınan 1,5 metre yüksekliğindeki beton bloklar, ekskavatörle sınır kapısının girişine yerleştirildi.
GAZ BOMBASIYLA DİREKT HEDEF ALDI
Yunan güvenlik güçleri bu sırada blokların üzerine çıkarak kapıya yaklaşan sığınmacıları gaz bombasıyla direkt hedef aldı. Sığınmacılar göz yaşartıcı gazın etkisiyle tampon bölgeden uzaklaştı. Yunanistan hudut birliklerinin attığı 3 gaz fişeği ise Pazarkule Sınır Kapısı içerisindeki jandarma karakolunun bahçesine düştü.
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