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Son dakika: Mardin'de jandarmanın ikna ettiği bir PKK'lı terörist teslim oldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 11.03.2020 Güncelleme Tarihi: 11.03.2020
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JANDARMANIN İKNA ETTİĞİ PKK'LI TESLİM OLDU

Son dakika haberi... İl Komutanlığı ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist, sınır kapısında güvenlik güçlerine teslim oldu.

Kırsal alanda teröristle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Komutanlığı ekipleri, terör örgütüne katılanlara ve ailelerine de ulaşarak ikna çalışması yürütüyor. Ekipler bu kapsamda 'da öğrenciyken 2003 yılında terör örgütü PKK/'ya katılan, "Siya Munzur" kod adlı terörist Duygu Karayel'in ailesiyle görüştü.
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Yaklaşık 6 aylık görüşmenin sonucunda Karayel, terör örgütünün kamplarından kaçarak geldiği 'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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