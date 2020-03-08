08 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: MSB: PKK-YPG'li 2 terörist teslim oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
ABONE OL
BAKANLIK DUYURDU: HUDUT KARAKOLUNA TESLİM OLDULAR

Son dakika... () "'deki barınma alanlarından kaçan /'li 2 terörist, /Suruç'taki hudut karakoluna teslim oldu." açıklamasında bulundu.

() terör örgütü 'dan kaçan 2 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye'deki barınma alanlarından kaçan 2 PKK/YPG'li terörist daha Şanlıurfa Suruç'taki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.


kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN