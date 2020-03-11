ABD'de ezana izin veren üçüncü şehir Paterson oldu! Ezan hoparlörden okunacak
New Jersey eyaleti Paterson şehrinde yeni yönetmelik ile ezan hoparlörden okunabilecek. Paterson Belediye Meclis üyesi Shahin Khaliquei, yaptığı açıklamada "Allah'a şükrediyorum, bu, toplumu bölme değil, adil olma adına atılmış bir adım. Bu Müslümanların zaferi değil Paterson şehrinin zaferidir" dedi. Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila ise "Evet oyu veren 5 üyeden biri olmaktan gurur duyuyorum. Herkese eşit özgürlük düşüncesiyle bu tasarıya destek verdim" şekline konuştu.Paterson Belediye Meclisinde bir süredir oylama için bekleyen ezanın sesli okunabilmesine yönelik düzenleme dün yapılan oylama ile yasalaştı.
Gürültü yönetmeliği başlığı altında ele alınan tasarı Meclis Başkanı Maritza Davila'nın da aralarında bulunduğu 5 evet oyu ile kabul edildi.
Buna göre artık şehirdeki cami ve mescitlerde hoparlör kullanılarak ezan okunabilecek. Uygulama, sabah 06.00'dan gece 22.00 saatleri arasında geçerli olacak ve belirlenen ses limitlerini geçmeyecek olan uygulamada ezan süresi 5 dakikadan fazla olmayacak.
Tasarıyı meclis gündemine taşıyan Paterson Belediye Meclis üyesi Shahin Khalique oylamanın ardından yaptığı konuşmada, ''Allah'a şükrediyorum, bu, toplumu bölme değil, adil olma adına atılmış bir adım. Bu, Müslümanların zaferi değil Paterson şehrinin zaferidir.'' dedi.
''Kanunlarımız gereği herkese eşit davranılmalı. Diğer dinlere tanınan hakların tanımlandığı mevzuata ezan da eklenmiş oldu.'' diyen Khalique, Ramazan ayından önce Paterson'da ezanın hoparlör vasıtası ile halka açık okunmasına başlanabileceğini belirtti.
AA muhabirine açıklamada bulunan Paterson Belediyesi Meclis Başkanı Maritza Davila da ''Evet oyu veren 5 üyeden biri olmaktan gurur duyuyorum. 3 saat boyunca karşı çıkan gruplar da oldu, hepsine saygı duyuyorum. Herkese eşit özgürlük düşüncesiyle bu tasarıya destek verdim.'' dedi.
MICHIGAN EYALETİ ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ
Paterson Belediye Meclisinin aldığı kararla ilgili yazılı açıklama yapan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New Jersey Yöneticisi Selaedin Maksut, Amerika'nın Michigan eyaletindeki Hamtramck ve Dearborn şehirlerinin ardından ezanın halka açık okunmasını onayan Paterson Belediye Meclisi kararından memnuniyet duyduklarını belirtti.
Maksut açıklamasında, ''Milletimizin endişe verici İslamofobi ve ırkçılık hadiseleri ile karşı karşıya olduğu bir dönemde, Paterson yetkililerinin eşitlik ve dini özgürlük değerlerini koruyarak bağnazlığa karşı sağlam ve onurlu bir tutum aldıklarını görmek ilham vericidir.'' ifadelerine yer verdi.
ABD tarihinde ilk defa 2004 yılında Michigan eyaleti Hamtramck şehrinde ezan sesi yerel yönetimin kararı ile serbestleştirilmiş ve yine aynı eyalette, Müslümanların çoğunluğu oluşturduğu tek ABD kenti olan Dearborn'da da aynı uygulama başlamıştı.
Ezanın halka açık okunacağı üçüncü şehir olan Paterson'da yaklaşık 30 bin Müslüman'ın yaşadığı biliniyor, şehirde bir düzineden fazla cami ve mescit bulunuyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Fransa'da 33 kişi koronavirüsten öldü
- O ülkede büyük şok! Bakan virüse yakalandı...
- ABD basınından korkunç iddia! Yunanistan sığınmacıları...
- Merkel'den korkutan koronavirüs açıklaması
- Son dakika: Pakistan'da savaş uçağı düştü
- Dünya bu görüntüleri konuşuyor!
- Dünya Ticaret Örgütü toplantıları iptal etti
- Putin'e 'devlet darbesi' protestosu
- Virüsün kalbinde sıcak gelişme!
- Trump koronavirüs testi yaptırmadığını açıkladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Corona virüsü Türkiye'de hangi ilde, nereden çıktı? Sağlık Bakanlığı'ndan son dakika koronavirüs açıklaması
- Taş Köfte tarifi ve malzemeleri! Gelinim Mutfakta Taş Köfte nasıl yapılır? Lepe nedir?
- Bankalar yarışa girdi! En yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? 2020 promosyon ücretleri ne zaman verilir?
- Denizbank emekli maaşı promosyonu ne kadar? 2020 Denizbank promosyon ücreti ne zaman verilecek?
- 10 Mart evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası yatan iller güncel liste yayınlandı mı?
- Altın fiyatları son dakika! Bugün gram altın, çeyrek ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? 10 Mart 2020
- Petrol fiyatlarındaki düşüş etkisini gösterdi! 2020 Benzin ve motorin fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- BİM 10 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğu: BİM'de salı günü indirimleri sürprizlerle dolu! İşte güncel liste...
- 5 milyon emekli bu habere kilitlendi! 2000 sonrası emekli intibak yasası son durum nedir? Meclis'ten geçti mi?
- e Devlet tercih ekranı: Sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri nasıl yapılır? 2020 tercih edilebilecek okullar listesi
- TOKİ Bursa kura sonuçları: 2020 TOKİ Bursa Kestel ve Yıldırım kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı!
- Emeklilere uyarı! Emeklilerden şartsız promosyon ödemesi talebi! TÜED'den özel bankalara şartsız promosyon önerisi