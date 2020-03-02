Son dakika: MSB'den flaş açıklama: 56 PKK-YPG'li öldürüldü
Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li 32 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu. Bu haber sonrası MSB, yeni bir açıklama daha yaparak, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığında olan PKK/YPG'li 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Son açıklanan rakam ile öldürülen terörist sayısı 56'ya yükseldi.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında "Kahraman Komandolarımız; Barış Pınarı bölgesi güneyine sızma girişiminde bulunan PKK/YPG'li terörist gruba başarılı şekilde müdahale ederek 32 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadelerine yer verdi.
ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 56'YA YÜKSELDİ
Bu haber sonrası MSB, yeni bir açıklama daha yaparak, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerine saldırı/sızma hazırlığında olan PKK/YPG'li 24 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, saldırı ve sızma hazırlığındaki teröristlere operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olan 17 PKK/YPG'li terörist ile Tel Rıfat'tan Zeytin Dalı bölgesine sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından başarılı operasyonlarla etkisiz hale getirildi."
Son açıklanan rakam ile öldürülen terörist sayısı 56'ya yükseldi.
BAKAN AKAR'DAN "BAHAR KALKANI HAREKATI" AÇIKLAMASI
Öte yandan öğleden önce Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Bahar Kalkanı Harekatı'nın şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini, TSK'nin tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verildiğini bildirmişti.
Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile dün geceyi de Hatay'da sınırın sıfır noktasındaki Taktik Komuta Yeri'nde geçirdi.
Gece boyunca İdlib'deki faaliyetleri, rejim hedeflerine yönelik operasyonu sevk ve idare eden Akar, asil milletin egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğini sağlamak maksadıyla her türlü tehdit ve tehlikeye karşı azim ve kararlılıkla mücadelenin devam ettiğini belirtti.
Rejimin İdlib'deki ateşkese rağmen çocuk, kadın yaşlı demeden masum sivillere karşı artarak devam eden kara ve hava saldırıları sonucunda derin bir insanlık dramı ve bununla birlikte Türkiye sınırına doğru büyük bir göçün yaşandığını ifade eden Akar, şunları söyledi:
"BM Sözleşmesinin 51'inci maddesinde yer alan 'meşru müdafaa hakkı' ile Adana, Astana ve Soçi mutabakatları çerçevesinde ateşkesi sağlamak, göçü önlemek, bölgede yaşanan insanlık dramını sona erdirmek ve birliklerimizin, halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, bölgeye barış, huzur ve istikrarı bir an önce getirmek maksadıyla, başlattığımız harekat başarıyla devam etmektedir. Şu ana kadar fiili bir katkıları olmamakla birlikte uluslararası kamuoyu bizimle benzer endişeleri paylaşmakta, Rusya ve Suriye rejimi kınanarak Türkiye ile dayanışma vurgusu yapılmaktadır."
"BİZİM TEK İSTEĞİMİZ ..."
Türkiye'nin garantör ülke olarak mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini ve getirmeye devam ettiğini vurgulayan Akar, şöyle konuştu:
"Rusya'dan da beklentimiz; garantör ülke olarak taahhütlerini yerine getirmesi, Rejimin saldırılarını durdurması ve Soçi mutabakatı sınırlarına çekilmesi için rejim üzerindeki etkisini kullanmasıdır. Diğer taraftan Rusya ile görüşmelerimiz de devam etmektedir. Defalarca ifade ettiğimiz üzere Rusya'yla karşı karşıya gelmek gibi bir düşüncemizin olmadığı herkes tarafından bilinmektedir. Bizim tek isteğimiz rejimin katliama son vermesi ve böylelikle radikalleşmenin ve göçün önlenmesidir. Bilindiği üzere 27 Şubat'taki menfur saldırının ardından Bahar Kalkanı Harekatı başlatılmıştır.
Harekat şu ana kadar planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir. TSK tarafından tüm saldırılara misliyle, en şiddetli şekilde ve tereddütsüzce karşılık verilmiş, verilmektedir. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmamak için başlattığımız Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında bugüne kadar; rejime ait 2 savaş uçağı, 2 İHA, 8 helikopter, 135 tank, 5 hava savunma sistemi, 86 top/obüs/ÇNRA, 16 tanksavar/havan, 77 zırhlı araç, 9 mühimmat deposu, 2 bin 557 rejim unsuru ve askeri etkisiz hale getirilmiştir."
Bakan Akar, atışların ve faaliyetlerin planlandığı şekilde devam ettiğine işaret ederek, şunları kaydetti:
"Ülkemizin ve asil milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor, hayatta olan gazilerimize, şehit ve gazilerimizin kıymetli ailelerine, asil ve vefakar milletimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum. İdlib başta olmak üzere karada, denizde ve havada yurt içinde ve sınır ötesinde zorlu hava ve arazi şartlarında asil milletimizin sevgi, güven ve duasından aldığı ilhamla görevlerini büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla yürüten kahraman silah ve mesai arkadaşlarımıza da sağlık, esenlik içinde kazasız, belasız, hayırlı, başarılı görevler diliyoruz."
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TEL RIFAT'IN DA ALINMASI GEREK. HALEP'İN KAPILARININ ANAHTARIDIR TEL RIFAT. PKKDAN ÖZGÜRLEŞTİRİLMELİDİR ACİLEN.cevapla 02.03.2020 17:51
BİZLER DE ORDUMUZUN HEMEN ARKASINDA KEFENLERİMİZ CEBİMİZDE DAİMA HAZIR OLARAK BEKLEMEKTEYİZ.cevapla 02.03.2020 15:50
RABBİM İSLAMIN SON ORDUSU OLAN TÜRK ORDUSUNUN YAR VE YARDIMCISI OLSUN,GÜÇ KUVVET VERSİN VE MUZAFFER EĞLESİN İNŞALLAHcevapla 02.03.2020 15:48
RABBİM DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN BÜTÜN GÜVENLİK GÜÇLERİMİZİ VE DEVLETİMİZİ RABBİM KORUSUN (LAGALİBE İLALLAH)cevapla 02.03.2020 15:45
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