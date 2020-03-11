İranlı Milletvekili İlahiyan koronavirüsü yendi
İran'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan'ın iyileşerek taburcu edildiği açıklandı. İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Kovid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.
Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, devlet televizyonunda yayımlanan görüntülü mesajında, Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra Tahran'daki Mesih Danişveri Hastanesi'nde tedavi altına alındığını ve hastalığı yenerek taburcu edildiğini söyledi.
"ELLERİNİZİ SIKLIKLA YIKAYIN"
Kendisi de bir tıp doktoru olan İlahiyan, tedbirlerin alınması halinde Kovid-19'dan korkulmaması gerektiğini belirterek, "Zorunlu olmadıkça seyahat etmeyin, ellerinizi sıklıkla yıkayın ve ellerinizle yüzünüze temas etmekten kaçının." tavsiyelerinde bulundu.
İlahiyan'ın danışmanı Mustafa Feyli, 5 Mart'ta Tahran Milletvekili'nin Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını ve hastanede karantinaya alındığını duyurmuştu.
CAN KAYBI 291'E YÜKSELDİ
Çin'den dünyaya yayılan Kovid-19, İran'da ilk olarak 19 Şubat'ta Kum kentinde görülmüş, ardından neredeyse ülkenin tamamına yayılmıştı. Ülkede koronavirüse yakalananların sayısı 8 bini aşarken can kaybı 291'e yükseldi. Kovid-19 teşhisi konulan 2 bin 731 kişi ise iyileşerek taburcu edildi.
İran'da Kovid-19 teşhisi konulan Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Rıza Rahmani de iyileşerek taburcu edilmişti.
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