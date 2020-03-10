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Son dakika: Göç İdaresinden flaş Yunanistan açıklaması: AİHM'e yapılan iki başvuru işleme alındı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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GÖÇ İDARESİNDEN FLAŞ YUNANİSTAN AÇIKLAMASI

Son dakika... İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, tarafından sınırda geri itilen sığınmacı aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine () yapılan iki başvurunun mahkeme tarafından işleme alındığını bildirdi.

Genel Müdürlükten, 'ın sığınmacılara yönelik insan haklarını ihlal eden uygulamalarının 'e taşınmasıyla ilgili açıklama yapıldı.

Hak ihlallerine uğrayan sığınmacıların AİHM'e başvurularının sürdüğü kaydedilen açıklamada, "İnsan hakları hiçe sayılarak Yunanistan tarafından geri itilen bir aile ve şiddetli müdahale sonucu hayatını kaybeden bir başka sığınmacı için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan iki başvuru mahkeme tarafından işleme alınmış ve öncelikli görüşülmesine karar verilmiştir." ifadesine yer verildi

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