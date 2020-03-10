Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye açıklaması

Son dakika haebri... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'de yaşananlar ve insani kriz hakkında yeni bir açıklamalar yaptı.



Jeffrey, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada." dedi.

"ATEŞKES BOZULACAK"

Rusya ve Beşar Esadrejiminin İdlib'de bir kalıcı ateşkes istediğine inanmadığını belirten James Jeffrey, "Onlar tüm Suriye'de zafer elde etmek istiyorlar" şeklinde konuştu.