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Son dakika: ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'den Türkiye açıklaması

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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ABD'DEN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Son dakika haebri... ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi , "'de 'ye yardım etmek için ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi , 'de yaşananlar ve insani kriz hakkında yeni bir açıklamalar yaptı.

Jeffrey, "İdlib'de Türkiye'ye yardım etmek için NATO ne yapabilir bakıyoruz. Tüm seçenekler masada." dedi.

"ATEŞKES BOZULACAK"

Rusya ve Beşar Esadrejiminin İdlib'de bir kalıcı ateşkes istediğine inanmadığını belirten James Jeffrey, "Onlar tüm Suriye'de zafer elde etmek istiyorlar" şeklinde konuştu.

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, JEFFREY VE SATTERFİELD'İ KABUL ETTİ
Savunma Bakanı Hulusi Akar, Jeffrey ve Satterfield'i kabul etti SAVUNMA BAKANI HULUSİ AKAR, JEFFREY VE SATTERFİELD'İ KABUL ETTİ

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