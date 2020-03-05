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İsveç'te göçmen paniği! Irkçı siyasetçi Türkiye'ye geçip 'bize gelmeyin' broşürü dağıttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.03.2020 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020
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İSVEÇ'TE GÖÇMEN PANİĞİ!

İskandinavya'nın popülist milliyetçi muhafazakar partilerinden Demokratları'nın lideri , 'ye gelip sınırında göçmenlere el ilanı dağıtmaya başladı. Broşürlerde "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyor.

Demokratları'nın lideri ile Genel Sekreteri Mikael Eriksson, binlerce göçmenin yığıldığı 'nin Pazarkale 'nda el ilanı dağıttı.

"BİZE GELMEYİN, İSVEÇ DOLU"
Akesson ile kurmayının dağıttığı el ilanlarında da "Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız. Bu mesaj için üzgünüm. İsveç halkı, İsveç Demokratları" yazıyor.

"ÇÖKEN AB'NİN DIŞ SINIRLARINA GÜVENEMEYİZ"
Iraklı, Suriyeli, Faslı ve benzeri kökenli göçmenlerin Avrupa'ya sürekli akışından söz eden sağcı popülist lider, "AB'nin dış sınırlarını koruması için Yunanistan'a destek sağlamamız lazım ve aynı zamanda İsveç sınırlarını sağlama almamız lazım. 2015'te sınanan ve çöken AB'nin dış sınırlarına güvenemeyiz" dedi.

Sınırdan elinde broşürler güvenlik güçleri ve göçmenlerle konuşurken fotoğraflarını da paylaşan Demokratları lideri, "Sınırı kapatın", "2015'te göçmen krizini durdurmak için elimizden geleni yaptı, bugün yine yapabiliriz" gibi başlıklar kullandı.

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