Son dakika: Yunanistan'da "göçmen" şoku! Midilli'den gelen görüntü gerçekleri ortaya koydu...
Son dakika: Türkiye'nin İdlib'de yaşanan olaylar ardından göçmenlere Avrupa'ya yönelik sınır kapılarını açması Batı'da deprem etkisi oluşturdu. Özellikle Yunanistan tarafı durum karşısında adeta şoka uğradı. Öte yandan yeni gelen habere göre Midilli’ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.Midilli'ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.
Zorluklara rağmen Ayvacık'tan Midilli'ye gelmeyi başarabilen sığınmacılardan geriye binlerce can yeleği kaldı.
Sığınmacıların Avrupa yolcuklarında kullandıkları can yelekleri görüntülendi.
Avrupa'ya ulaşmak için Ayvacık'tan Midilli'ye varan sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri trajik görüntüler ortaya çıkarttı.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A MESAJ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" Programı'nda Yunanistan'ın göçmenlere uyguladığı kötü muamele hakkında konuştu.
Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını da işitmediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz. Yunanistan sınırına giderken, tarlalar içinde ekranlarda izlemişsinizdir. Düşe kalka o 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Ben, torunuma da onu gösterdim. Bak dedim senin gibi, düşüyor, kalkıyor. Niye biliyor musun dedim? O kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada böyle bir zulüm var. O da bana soruyor. 'Bunlar kötü amcalar mı?' Evet oğlum, bunlar kötü amcalar. Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse, onları bile süngülerler. Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok."
YUNANİSTAN'A SESLENDİ: NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?
Yunanistan'a seslenen Erdoğan, "Ey Yunanistan, bu insanlar sende gelip kalmayacak. Senden gelip geçecek ve Avrupa'nın bir başka ülkesine geçecek. Niye rahatsız oluyorsun? Biz size dedik. Bak bu böyle giderse, biz bu kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ey Yunanistan, şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını aç ki açtılar, bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Başka bu işin çıkışı yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak, bu adil yük paylaşımına biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hala 3,5 milyon mülteci var." dedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- İran'da bilanço ağırlaşıyor!
- Türkiye-Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi
- Başkan Erdoğan'ı duygulandıran görüntüler! Gözyaşlarını tutamadı
- Evlat nöbetinde HDP'ye ateş püskürdü
- Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan Yunanistan sınırındaki çocukları torununa anlattı
- TSK bu fotoğraflarla paylaştı! "Yılmadan..."
- 2 aile daha çocuklarına kavuştu
- Varank: Ankara'yı merkez şehirlerden biri yapacağız
- Erdoğan'dan İdlib şehidinin ailesine taziye telefonu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadınlar Günü mesajları: En güzel 8 Mart Kadınlar Günü mesajları ve sözleri
- 2004'te En İyi Film ve En İyi Uyarlama Senaryo Oscar ödüllerini kazanan yönetmen kimdir?
- IQ'su 178 olan Rowan Sebastian Atkinson sinemada hangi karakteri canlandırdı?
- Coronavirüs belirtileri nelerdir? Koronavirüs nedir, nasıl bulaşır? Koronavirüsten korunmak için neler yapılır?
- Afili Aşk yeni günü ne zaman? Afili Aşk 37. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? Kanal D
- Ramazan ayı yaklaşıyor! 2020'de ilk oruç ne zaman tutulacak? Ramazan ayı ne zaman başlıyor?
- Hizmetçiler oyuncuları kimdir? Hizmetçiler dizisi nerede çekiliyor? Hizmetçiler konusu nedir?
- Emekliye intibak müjdesi! 355 TL intibak zammı onaylandı! 2020 SSK SGK Bağkur intibak ödemesi ne zaman?
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan uyarı! Altın alınır mı, satılır mı? İşte 6 Mart anlık altın fiyatları
- Yüzbinler bekliyor... 27. Dönem POMEM şartları nelerdir? 2020 POMEM başvurusu ne zaman başlayacak?
- Hercai 35. bölüm tek parça izle! Reyyan üvey olduğunu öğreniyor!
- Beşiktaş Ankaragücü maçı canı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş Ankaragücü maçı muhtemel 11'ler (video)