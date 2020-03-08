08 Mart 2020, Pazar
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Son dakika: Yunanistan'da "göçmen" şoku! Midilli'den gelen görüntü gerçekleri ortaya koydu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.03.2020 Güncelleme Tarihi: 08.03.2020
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MİDİLLİ'DEN GELEN GÖRÜNTÜ GERÇEKLERİ ORTAYA KOYDU...

Son dakika: 'nin 'de yaşanan olaylar ardından göçmenlere Avrupa'ya yönelik sınır kapılarını açması Batı'da deprem etkisi oluşturdu. Özellikle tarafı durum karşısında adeta şoka uğradı. Öte yandan yeni gelen habere göre ’ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.

'ye geçen sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri görüntülendi. 40 bin metrekarelik bir alanda yer alan binlerce can yeleği dikkat çekti.

Zorluklara rağmen 'tan Midilli'ye gelmeyi başarabilen sığınmacılardan geriye binlerce can yeleği kaldı.

Sığınmacıların Avrupa yolcuklarında kullandıkları can yelekleri görüntülendi.

Avrupa'ya ulaşmak için Ayvacık'tan Midilli'ye varan sığınmacıların bıraktıkları can yelekleri trajik görüntüler ortaya çıkarttı.

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BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YUNANİSTAN'A MESAJ

Başkan , Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 8 Mart dolayısıyla 'nde düzenlenen "'nin Kahraman Kadınları" Programı'nda 'ın göçmenlere uyguladığı kötü muamele hakkında konuştu.

Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan içindeki kadınlara yapılan eziyetleri, önlerine dikilen tel örgüleri, dövülerek hatta vurularak geri gönderilme çabalarını kimsenin kınadığını da işitmediğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"O 3-5 yaşındaki yavruları görüyorsunuz. Yunanistan sınırına giderken, tarlalar içinde ekranlarda izlemişsinizdir. Düşe kalka o 3 yaşındaki yavrunun nasıl sınıra doğru yürüdüğünü herhalde izlemişsinizdir. Ben, torunuma da onu gösterdim. Bak dedim senin gibi, düşüyor, kalkıyor. Niye biliyor musun dedim? O kötü amcalardan kurtulmak için. Ortada böyle bir zulüm var. O da bana soruyor. 'Bunlar kötü amcalar mı?' Evet oğlum, bunlar kötü amcalar. Bunu yaptılar. İnanın ellerinden gelse, onları bile süngülerler. Bunlarda vicdan yok, bunlarda insaf yok, bunlarda insanlıktan nasibini almak yok."

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YUNANİSTAN'A SESLENDİ: NİYE RAHATSIZ OLUYORSUN?

Yunanistan'a seslenen Erdoğan, "Ey Yunanistan, bu insanlar sende gelip kalmayacak. Senden gelip geçecek ve Avrupa'nın bir başka ülkesine geçecek. Niye rahatsız oluyorsun? Biz size dedik. Bak bu böyle giderse, biz bu kapıları açacağız. Siz inanmadınız. Ey Yunanistan, şimdi sana da sesleniyorum. Sen de kapılarını aç ki açtılar, bu yükten kurtul. Gitsinler Avrupa'nın diğer ülkelerine. Başka bu işin çıkışı yok. Adil bir yük paylaşımı diyorsak, bu adil yük paylaşımına biz de ortak arıyoruz. Şu anda bizde hala 3,5 milyon mülteci var." dedi.

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