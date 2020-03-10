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Son dakika: Yunanistan'da göçmen paniği! Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor

DÜNYA
Giriş Tarihi: 10.03.2020 Güncelleme Tarihi: 10.03.2020
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YUNAN TARAFINDA KORKU VE PANİK! ACIMASIZ ENGEL...

Son dakika haberi... 'de göçmenlerin geçiş yaptığı kıyısına Yunan askerleri tarafından dikenli, jiletle tel örgü çekilmeye başlandı.

'a geçiş yapmak isteyen göçmenlerin 'ye akınları devam ederken, yoğunluk Pazarkule ve çevresinde yaşanıyor.

Pazarkule ile Kastanies Sınır Kapısı'nı kapatan Yunanistan, bölgede bekleyen göçmenlere de sert müdahalelerde bulunuyor.

Son dakika: Yunanistan'da göçmen paniği! Meriç kıyısına jiletli tel çekiyor | Video SON DAKİKA: YUNANİSTAN'DA GÖÇMEN PANİĞİ! MERİÇ KIYISINA JİLETLİ TEL ÇEKİYOR | VİDEO



Göçmenler, Yunanistan'da geçiş yapmak için sık sık 'ni kullanıyor.



Sınırda güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkaran Yunanistan, bugün Edirne'nin Doyran köye yakınlarında Meriç Nehri'nin kıyısına jiletli dikenli tel çekmeye başladı.

Son dakika: Yunanistan sanki savaşa hazırlanıyor! Hudut birlikleri sınır hattına siper kazıyorlar... SON DAKİKA: YUNANİSTAN SANKİ SAVAŞA HAZIRLANIYOR! HUDUT BİRLİKLERİ SINIR HATTINA "SİPER" KAZIYORLAR...

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