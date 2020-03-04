Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye koronavirüs şoku!
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeyi tehdit eden koronavirüs İran'ı sarmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin corona virüse yakalandığı duyuruldu.
RUHANİ AÇIKLADI: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI
Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile k��sa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.
İRAN'DAKİ YÜKSELİŞ KORKUTUYOR
İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.
ÖLÜ SAYISI 3 BİN 198'E YÜKSELDİ
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 198'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158'e yükselirken; 50 bin 690 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 222 arttı.
Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hız yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79'a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502'ye çıktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Dolmalık biberin içerisinden çıkanı görünce şoke oldular
- AB’den ikiyüzlü hareket!
- Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesiyle ilgili açıklama
- ABD’de facia: 25 ölü, 150’den fazla yaralı
- AB'de koronavirüs paniği! Test sonucu pozitif çıktı...
- Komşuda koronavirüsten ilk ölüm!
- Çinlilerin Türk korkusu! Yıllar sonra ortaya çıktı...
- ABD'de koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor
- Ruhani kötü haberi İran'a duyurdu
- Irak'tan flaş karar! O bölgede cemaatle namaz kılınmayacak
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Corona virüsü kaç kişi öldü? Koronavirüs belirtileri nedir, aşısı var mı?
- Emekli maaşı banka değişikliği nasıl yapılır? 2020 bankaların promosyon ücretleri ne kadar?
- POMEM sonuçlarında heyecan dorukta! 26. Dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak?
- 4 Mart evde bakım maaşı yattı mı? 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
- TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları sorgulama ekranı! 2020 TOKİ kura sonuçları isim listesi açıklandı mı?
- Ziraat Bankası emekli promosyonu ne kadar, kaç TL? SSK, SSK, Bağkur banka promosyonu ne zaman verilecek?
- Aşkın Sayarı kimdir, kaç yaşında? Ünlü astrolog Nuray Sayarı'nın eşi Aşkın Sayarı ne iş yapıyor?
- Son dakika: Altın fiyatları zirvede! 4 Mart anlık altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, tam altın fiyatları
- Dolarda son dakika hareketliliği: 4 Mart euro ve dolar ne kadar? Güncel döviz kurları
- EDHO neden yok? ATV Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 159. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
- ŞOK'ta bakım ve temizlik ürünleri sürprizlerle dolu! ŞOK 4 Mart 2020 aktüel ürünler kataloğunda neler var?
- 3. cemre ne zaman düşecek? 2020'de cemre toprağa ne zaman düşer?