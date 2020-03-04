Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye koronavirüs şoku!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeyi tehdit eden koronavirüs İran'ı sarmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin corona virüse yakalandığı duyuruldu.

RUHANİ AÇIKLADI: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI

Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile k��sa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

İRAN'DAKİ YÜKSELİŞ KORKUTUYOR



İran'da koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 198'E YÜKSELDİ



Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 198'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158'e yükselirken; 50 bin 690 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 222 arttı.



Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hız yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79'a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502'ye çıktı.