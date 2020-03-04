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Son dakika haberi... İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'ye koronavirüs şoku!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
İRAN CUMHURBAŞKANI RUHANİ'YE KORONAVİRÜS ŞOKU!

'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeyi tehdit eden 'ı sarmaya devam ediyor. Gelen son dakika haberine göre İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı 'nin koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Hasan 'nin birinci yardımcısı 'nin corona virüse yakalandığı duyuruldu.

RUHANİ AÇIKLADI: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI

Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı , "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile k��sa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.

İRAN'DAKİ YÜKSELİŞ KORKUTUYOR

İran'da nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 92'ye, vaka sayısı 2 bin 922'ye yükseldi.

ÖLÜ SAYISI 3 BİN 198'E YÜKSELDİ

'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 3 bin 198'e, virüs bulaşmış hasta sayısı ise 93 bin 158'e yükselirken; 50 bin 690 kişi de tedavi edildi. Bu sayılara göre son 24 saatte, virüs nedeniyle 81 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 2 bin 222 arttı.

Koronavirüs, Çin dışında dünya genelinde de yayılmaya devam ediyor. İtalya'da hız yayılan virüs, Avrupa'yı tehdit ediyor. İtalya'da virüs nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı 79'a yükselirken; vaka sayısı da 2 bin 502'ye çıktı.

Son dakika: İran Sanayi Bakanı koronavirüse yakalandı! Ruhani kötü haberi duyurdu İRAN SANAYİ BAKANI KORONAVİRÜSE YAKALANDI! RUHANİ KÖTÜ HABERİ DUYURDU

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