Prens Selman, Kraliyet ailesinden 3 üst düzey ismi baskın yaptırtıp tutuklattı
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, gücünü pekiştirmek ve yerini sağlama almak için kendi ailesine bile acımıyor. Prens Selman, Kral Selman’ın kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz’i, eski Veliaht Prens ve İçişleri Bakanı Muhammed bin Nayif’i ile kardeşi Prens Navaf bin Nayif’i tutuklattı.
uudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Ahmed bin Abdulaziz (Prens Ahmed) ile ev hapsinde tutulan eski veliaht prens Muhammed bin Nayef'in Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emri ile tutuklandıkları belirtildi.
EVLERİNE BASKIN YAPILDI
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Suudi ailesinin önemli figürlerinden Prens Ahmed ve eski veliaht prens Muhammed bin Nayef, cuma sabahı evlerine yapılan baskınla tutuklandı.
BİZZAT EMİR VERDİ
Haberde, görgü tanıklarına dayanılarak, yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdikleri aktarıldı. Tutuklama sebebinin 'vatana ihanet' olduğu savunulan haberde, Kral Selman'ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi. Haberde söz konusu tutuklamaların Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın emriyle gerçekleştirildiği kaydedildi.
İLK VARİS OLARAK….
Haberde, tutuklamalarda 84 yaşındaki Kral Selman'ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceği ifade edilirken Muhammed bin Nayef'in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi.
SESSİZLİĞE BÜRÜNMÜŞTÜ
Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra'daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu.
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