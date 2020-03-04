04 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: İsrail kapılarını kapattı! O ülkelerin vatandaşını almayacak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020 Güncelleme Tarihi: 04.03.2020
İSRAİL KAPILARINI KAPATTI!

Son dakika haberi... koronavirüs nedeniyle ve 'nın da aralarında bulunduğu 5 Avrupa ülkesinden gelen yabancıları ülkeye almayacak.

detaylar gelecek...

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