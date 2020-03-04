04 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika haberleri: Suudi Arabistan koronavirüs nedeniyle "umre" kararı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 04.03.2020
SUUDİ ARABİSTAN KORONAVİRÜS NEDENİYLE UMRE KARARI

Son dakika haberi... , (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

SON DAKİKA: , (Covid-19) nedeniyle vatandaşlarının ve ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurdu.

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