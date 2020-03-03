Koronavirüs Irak, Umman ve Cezayir'de artıyor
Binlerce kişinin ölmesine neden olan koronavirüs salgını, Irak, Umma ve Cezayir'de artarak devam ediyor. Tespit edilen koronavirüs sayısı Irak'ta 32'ye, Umman'da 12'ye, Cezayir'de 8'e yükseldi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı resmen kasıp kavuran koronavirüs (Kovid-19) için ürküten açıklamalar üst üste geliyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilen kişi sayısı Irak'ta 32'ye, Umman'da 12'ye, Cezayir'de 8'e yükseldi.
Irak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Bağdat, Necef ve Kerbela'da 1'er kişide, Vasit'te ise 2 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.
Yeni vakalarla birlikte ülkede salgına yakalananların sayısının 32'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, "Hastaların sağlık durumları takip ediliyor ve uluslararası sağlık düzenlemelerine göre tüm tedbirler alınıyor." ifadelerine yer verildi.
UMMAN'DA 12 KİŞİDE TESPİT EDİLDİ
Umman'da ise Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İran'a seyahat edenlerle bağlantılı 4'ü İranlı, 2'si Ummanlı 6 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği kaydedildi.
Ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının 12'ye yükseldiği aktarılan açıklamada, hastaların karantina altında tutulduğu ifade edildi.
Umman'da ilk koronavirüs vakası 24 Şubat'ta İran'dan gelen 2 Umman vatandaşında görülmüştü.
CEZAYİR'DE AYNI AİLEDE YAYILIYOR
Cezayir Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, başkent Cezayir'in batısındaki El-Belide ilinde daha önce 4 ferdinde Kovid-19 tespit edilen ailede 3 kişinin daha virüse yakalandığı belirtildi.
İlk Kovid-19 vakasının 25 Şubat'ta ülkedeki bir İtalyan vatandaşında tespit edildiği Cezayir'de böylece virüs tespit edilen kişi sayısı 8'e yükseldi.
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