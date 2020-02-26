Son dakika: Dışişleri'nden Irak ve İtalya'ya seyahat uyarısı!
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak ve İtalya'da görülen koronavirüs vakaları nedeniyle seyahat uyarısı yapıldı. Açıklamada, zorunlu olmadıkça iki ülkeye gitmeyin çağrısı vurgulandı.
Dışişleri Bakanlığı, zorunlu olmadıkça Türk vatandaşlarının Irak ve İtalya'nın koronavirüs görülen bölgelerine seyahat etmemelerini tavsiyesinde bulundu.
Bakanlıktan yap��lan açıklamaya göre:
IRAK UYARISI
Irak'ta Koronavirüsü (COVID-19) vakalarının sayısı ülke çapında artış eğilimindedir.
Bu çerçevede, vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça Irak'ın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri, Irak'a seyahat etmeleri halinde vakaların yoğun olarak görüldüğü bölgelerden uzak durmaları önemle tavsiye olunur.
Irak'ta ikamet eden veya Irak'a seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami riayet etmeleri, Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuz ile Irak ulusal makamları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.
Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Bağdat Büyükelçiliğimiz ve Erbil Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür:
Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)
Bağdat Büyükelçiliği (+964) 790 190 94 06
Acil Durum Nöbetçi Telefonu (+964) 771 233 90 23, (+964) 790 190 94 06
Erbil Başkonsolosluğu +964 66 224 6233 Mesai saatleri dışında: +964 750 921 5677
Nöbetçi / Acil Durum Telefonu +964 750 921 5677
İTALYA UYARISI
İtalya'da Koronavirüs (COVID-19) vakalarında ve bu virüs kaynaklı ölümlerde son günlerde artış yaşandığı gözlemlenmektedir.
Bu çerçevede, vatandaşlarımızın, zorunlu olmadıkça, İtalya'nın Koronavirüs vakaları görülen bölgelerine seyahat etmemeleri önemle tavsiye olunur.
Öte yandan, İtalya'da ikamet eden veya bu ülkeye seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın sağlık önlemlerine azami düzeyde riayet etmeleri; Roma Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuz ile İtalyan resmi makamları ve Dünya Sağlık Örgütü'nün açıklama ve uyarılarını yakından takip etmeleri önem arzetmektedir.
Vatandaşlarımızın acil durumlarda aşağıda irtibat bilgileri bulunan Konsolosluk Çağrı Merkezi (7/24), Büyükelçiliğimiz ve Milano Başkonsolosluğumuza ulaşmaları mümkündür:
Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk Çağrı Merkezi (+90 312 292 29 29)
Roma Büyükelçiliği (+39 06 445 941)
Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 340 176 64 31)
Milano Başkonsolosluğu (+39 02 318 368 00)
Acil Durum Nöbetçi Telefon Numarası (+39 331 678 32 68)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Rusya'dan İdlib açııklaması!
- Can Ataklı hakkında soruşturma başlatıldı
- İşte Yakup Süt’ün ilk ifadesi
- Bakan Gül'den Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki!
- Bakan Pekcan'dan flaş koronavirüs açıklaması!
- İstanbul'da 8 terörist yakalandı
- Başkan Erdoğan'a doğum günü hediyesi
- Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi yola çıktı
- İran Hava Yollarına ait uçak Ankara'ya indi!
- Aliyev, Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Binlerce kişiye erken emeklilik fırsatı! Erken emeklilik şartları nelerdir?
- Ece Erken sevgilisi kim? Ece Erken sevgilisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?
- BİM aktüel katalog 28 Şubat Cuma! BİM aktüel ürünler kataloğu Meizu M6 telefon sürprizi!
- TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları isim listesi! – 2020 TOKİ Aliağa 750 konut çekiliş sonuçları açıklandı mı?
- Yasa dışı bahis cezası ne kadar? Yasa dışı bahis oynayana da ceza kesilecek!
- Kredi kartı aidatları iade edilecek mi? Kredi kartı aidatları için önemli karar!
- 588 güvenlik görevlisi, 1640 satış danışmanı ilanı... İŞKUR personel alımı ilanları ve başvuru şartları!
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 158. bölüm full izle
- Ayetli hadisli üç aylar mesajları sözleri! 2020 En güzel üç aylar karşılama mesajları (Resimli)
- 3 aylar orucu kaç gün tutulur? 3 aylar orucuna nasıl niyet edilir?
- Ali Armağan kimdir, kaç yaşında, nereli? Ali Armağan’ın oğlu neden intihar etti?
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?