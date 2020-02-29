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Son dakika: Trump'tan Patriot mesajı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.02.2020 Güncelleme Tarihi: 29.02.2020
TRUMP'TAN PATRİOT MESAJI

Son dakika haberi... ABD Başkanı , Cumhurbaşkanı ile Suriye bağlamında birçok konuyu görüştüklerini ve Patriot konusunun da buna dahil olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yönetiminin aldığı tedbirler hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Trump, gündeme ilişkin soruları da yanıtladı.

Trump, Başkan Erdoğan ile Patriot konusunu görüşüp görüşmediklerine ilişkin bir soru üzerine, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile (Suriye bağlamında) birçok görüşme yapıyoruz ve tam olarak sizin atıf yaptığınız konuyu da konuşuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

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