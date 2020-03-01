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Çin'de koronavirüs dehşeti büyüyor! İşte son rakam!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.03.2020
ÇİN'DE KORONAVİRÜS DEHŞETİ BÜYÜYOR! İŞTE SON RAKAM!

’de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 872’ye yükseldi. Ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti, 573 yeni koronavirüs vakası saptandı.

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, ülkede bugüne kadar yaşanan toplam can kaybı, 2'si 'nden olmak üzere 2 bin 872'ye, Kovid-19 vaka sayısı da 79 bin 824'e ulaştı.

Kovid-19 şüphelisi kişilerin sayısı 851'e, müşahede altına alınanların sayısı 51 bin 856'ya gerilerken, taburcu edilenlerin sayısı da 41 bin 625'e yükseldi.

Ayrıca ülkede salgın nedeniyle son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti. 573 yeni koronavirüs vakası saptanırken, yeni can kayıplarının 34'ü koronavirüsün en yoğun görüldüğü Hubey, biri ise Hınan eyaletinde gerçekleşti.

Kovid-19 vaka sayısı ana karası dışında Hong Kong'da 95'e yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi'nde ise 10 olarak aktarıldı.

Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta ortaya çıkan Kovid-19 salgını nedeniyle, aralarında 'nin de bulunduğu birçok ülke, Çin'in bu kentinde mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

Yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) "acil durum" ilan etmişti.

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