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27.02.2020
Trump'tan ilginç 'koronavirüs' tespiti
ABD Başkanı Donald Trump, koronavirüsle ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Trump, ''Nisan ayına kadar virüs yok olacak gibi görünüyor, teoriyi biliyorsunuz havalar biraz ısındığında virüs uçup gidecek. Umarım bu doğrudur. Çin Başkanı ile görüştüm çok sıkı çalışıyorlar, bence her şey düzelecek. Yalnızca 11 vakamız var ve durumları iyiye gidiyor.'' dedi.
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