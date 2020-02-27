Avrupa'ya açılan sınır kapılarında koronavirüs önlemi!

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve bazı ülkelerde de görülen Kovid-19 nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valilikleri, İl Emniyet Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlıkları, İl Göç Müdürlükleri ile hudut sınır kapılarına gönderilen, "Hudut kapılarında alınması gereken tedbirler" ile ilgili genelge kapsamında, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarında da önlemler alındı.