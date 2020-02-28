28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Koronavirüs ekonomiyi vuruyor! İptal edildi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2020
KORONAVİRÜS EKONOMİYİ VURUYOR! İPTAL EDİLDİ

'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle "2020 -Çin İş Konseyi Toplantısı" iptal edilirken, Gürcistan'da ikinci vaka görüldü.

- İş Konseyi Nijerya Başkanı Matthew Uwaekwe, yaptığı açıklamada, "Nijerya ve Çin hükümetleri salgının yayılmasını önlemek ve ilerleyen süreci daha iyi takip etmek amacıyla bugün Abuja'da düzenlenmesi planlanan toplantı iptal edildi." ifadesini kullandı.

Toplantının 31 Mart'ta düzenleneceği belirtildi.

Kovid-19, Sahraaltı 'da ilk kez 25 Şubat'ta 'nın Milano kentinden Lagos'a gelen İtalyan vatandaşında tespit edilmiş, Afrika kıtasında da ilk olarak Cezayir ve sonra da 'da görülmüştü.

GÜRCİSTAN'DA İKİNCİ KOVİD-19 VAKASI
Gürcistan Ulusal Hastalık Kontrol Merkezi Başkanı Amiran Gamkrelidze, ülkesinde ikinci Kovid-19 vakasının tespit edildiğini bildirdi.

Gamkrelidze, virüsün, İtalya'ya turist olarak giden ve ülkesine dönen bir Gürcü vatandaşında görüldüğünü söyledi.

Ülkede ilk vaka 26 Şubat'ta tespit edilmişti.

SAĞLIK BAKANI, KOVİD-19'DAN KORUNMAK İÇİN DUA İSTEDİ
Endonezya Sağlık Bakanı Terawan Agus Putranto, Pangkalpinang bölgesinde katıldığı Ulusal İslam Konferası'nda Kovid-19 salgınına karşı din alimelerinden dua isteğinde bulundu.

Tempo gazetesinin haberine göre, Bakan Putranto, aldıkları sıkı tedbirlerin yanı sıra yapılan duaların da virüsün şu ana kadar ülkesine girmemesinde önemli bir neden olduğuna inandığını vurguladı.

Görülen yüzden fazla şüpheli vakada Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bilgisini paylaşan Putranto, Dünya Sağlık Örgütünün talimatlarına göre kontrol ve önlemlerinin sürdüğünü ifade etti.

Konferansa katılan Devlet Başkan Yardımcısı Ma'ruf Amin de salgın hastalık, düşman saldırısı ve kıtlık gibi umumi musibet zamanlarında Kunut Duası okunmasının önemli olduğunu söyledi.

Çin'le karşılıklı uçuşları 5 Şubat'ta askıya alan Endonezya, salgın nedeniyle Çin vatandaşları için vizesiz seyahat uygulamasını da geçici süreyle durdurduğunu açıklamıştı.

Son dakika: İran ve Azerbaycan'da koronavirüs alarmı! SON DAKİKA: İRAN VE AZERBAYCAN'DA KORONAVİRÜS ALARMI!
Son dakika: Koronavirüs Covid-19 Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı SON DAKİKA: KORONAVİRÜS (COVİD-19) AVRUPA'DA UÇUŞ TRAFİĞİNİ AZALTTI
Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu? KORONAVİRÜS İLE İLGİLİ FLAŞ AÇIKLAMA! GRİP AŞISI KORONAVİRÜSTEN KORUR MU?
Son dakika: İran'da koronavirüs alarmı! 4 milletvekili daha Covid-19'a yakalandı SON DAKİKA: İRAN'DA KORONAVİRÜS ALARMI! 4 MİLLETVEKİLİ DAHA COVİD-19'A YAKALANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER DÜNYA HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN