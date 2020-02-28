28 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken sosyal hayatı ve ekonomiyi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tüm dünya koronavirüse bir tedavi bulunmasını beklerken uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Birçok insanın aklına gelen grip aşısı koronavirüsten korur mu sorusunu yanıtlayan Baltimore'un eski sağlık müdürü Dr. Leana Wen'den cevap geldi. İşte Dr. Wen'in yaptığı son dakika açıklamasına ilişkin çarpıcı detaylar...

Giriş Tarihi: 28.02.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 11:16
  • 1
  • 9
Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

Birçok vatandaş, bu yıl grip aşısı vurulan kişilerin koronavirüs ile enfekte olma olasılığının düşük olup olmadığını soruyor. Bu sorunun yanıtını, tecrübeli bir sağlık yöneticisi olan Dr Leana Wen yanıtladı.

  • 2
  • 9
Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

ABD'de özel bir televizyon kanalının canlı yayınına çıkan Wen, yaptığı açıklamada, grip aşısı vurulmanın önemini anlattı ve çarpıcı rakamlar verdi.

  • 3
  • 9
Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

Peki, grip aşısı ölümcül koronavirüsünden korur mu? İşte ünlü doktorun konuya ilişkin dikkat çeken açıklaması…

  • 4
  • 9
Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

"GRİP AŞISI VURULMAK ÖNEMLİ"

Baltimore'un eski sağlık müdürü Dr.Leana Wen açıklamasında kritik noktaların altını çizdi ve mevsimlik olarak grip aşısı olmanın da önemini anlattı.

  • 5
  • 9
Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

Dr. Leana'nın grip aşısı ve koronavirüs ile ilgili açıklaması şöyle:

"Grip, koronavirüsten ayrı bir virüstür. Grip aşısı yaptırmak sizi koronavirüs ile enfekte olmaktan korumaz. Ama durumun böyle olması, grip aşısı olmamanız gerektiği anlamına gelmez, çünkü bu çok önemlidir. Her yıl yüz binlerce insan grip salgınından dolayı ölüyor.