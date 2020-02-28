Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?

Dr. Leana'nın grip aşısı ve koronavirüs ile ilgili açıklaması şöyle:

"Grip, koronavirüsten ayrı bir virüstür. Grip aşısı yaptırmak sizi koronavirüs ile enfekte olmaktan korumaz. Ama durumun böyle olması, grip aşısı olmamanız gerektiği anlamına gelmez, çünkü bu çok önemlidir. Her yıl yüz binlerce insan grip salgınından dolayı ölüyor.

