BİZE ULAŞIN
Koronavirüs ile ilgili flaş açıklama! Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
Koronavirüs tüm dünyada hızla yayılmaya devam ederken sosyal hayatı ve ekonomiyi de olumsuz etkilemeye devam ediyor. Tüm dünya koronavirüse bir tedavi bulunmasını beklerken uzmanlardan yeni bir açıklama geldi. Birçok insanın aklına gelen grip aşısı koronavirüsten korur mu sorusunu yanıtlayan Baltimore'un eski sağlık müdürü Dr. Leana Wen'den cevap geldi. İşte Dr. Wen'in yaptığı son dakika açıklamasına ilişkin çarpıcı detaylar...
Giriş Tarihi: 28.02.2020 11:12 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020 11:16
- 1
- 9
- 2
- 9
- 3
- 9
- 4
- 9
- 5
- 9