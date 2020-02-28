Son dakika: Putin'den acil İdlib toplantısı!
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
Son dakika... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyinde İdlib'deki durum ele alındı. Beşar Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in Güvenlik Konseyini acil topladığını bildirdi.
Toplantıda, İdlib'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." ifadelerini kullandı.
33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU
Beşar Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.
ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- ABD'deki Türklerden Mehmetçik için dua
- Aliyev'den Erdoğan'a şehitler için başsağlığı mesajı
- Azerbaycan'dan İdlib şehitleri için Türkiye'ye taziye
- İran'da 4 milletvekili daha koronavirüse yakalandı
- Grip aşısı koronavirüsten korur mu?
- Moğolistan Devlet Başkanı'nda virüs şüphesi...
- Son dakika: NATO'da olağanüstü Suriye toplantısı sona erdi
- Koronavirüs ekonomiyi vuruyor! İptal edildi
- Dünyadan Esad rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarına tepkiler
- İran ve Azerbaycan'da koronavirüs alarmı!
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Başakşehir Sporting Lizbon canlı anlatım izle! | Video
- Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!
- Finans devinden altın uyarısı… Gram çeyrek altın fiyatı artacak mı? Altın fiyatı ne kadar olacak?
- Tarım Bakanlığı 2153 personel alımı yapacak! Tarım Bakanlığı personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Arkadaşa sevgiliye Regaip Kandili mesajları sözleri kısa uzun! WhatsApp en güzel Regaip Kandili sözleri için tıklayınız…
- Regaip Kandili duası nedir? Peygamber Efendimizin okuduğu kandil duası!
- Regaip Kandili’nde kılınacak namazlar nelerdir? Regaip Kandili nafile namazı nasıl kılınır?
- Regaip Kandili ibadetleri duaları… Regaip Kandili’nde yapılacak ibadetler nelerdir?
- Regaip Kandili anlamı ve önemi nedir? Regaip Kandili faziletleri nelerdir?
- Regaip Kandili nedir? Regaip (Regaib) ne demek? Regaip Kandili’nde ne oldu?
- 2+1, 3+1 TOKİ Kemalpaşa kura sonuçları isim listesi - 27 Şubat TOKİ İzmir Kemalpaşa çekiliş sonuçları!
- Regaip Kandili mesajları sözleri! 2020 resimli ayetli hadisli Regaip (Regaib) Kandili mesajları!