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Son dakika: Putin'den acil İdlib toplantısı!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.02.2020 Güncelleme Tarihi: 28.02.2020
PUTİN'DEN ACİL TOPLANTI KARARI!

Son dakika... Rusya Devlet Başkanı tarafından acil toplanan Güvenlik Konseyinde 'deki durum ele alındı. rejim güçlerinin dün gece İdlib'de mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'in acil topladığını bildirdi.

Toplantıda, 'deki durumun ele alındığını vurgulayan Peskov, "Suriye ordusuna yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin kışkırtıcı eylemleri sonucunda İdlib'deki durumun kötüleşmesiyle ilgili endişe edildiği dile getirildi." ifadelerini kullandı.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

rejim güçlerinin dün gece İdlib'de mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.

ERDOĞAN İLE PUTİN GÖRÜŞTÜ

Başkan ile Putin, sabah saatlerinde yaptıkları telefon görüşmesinde, İdlib'deki son durumu değerlendirmişti.

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