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Son dakika: Koronavirüs (Covid-19) Avrupa'da uçuş trafiğini azalttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 28.02.2020
KORONAVİRÜS AVRUPA'DA UÇUŞ TRAFİĞİNİ AZALTTI

Son dakika haberi... Dünyada koronavirüs alarmı devam ederken, 'nın () raporuna göre geçtiğimiz ay virüsün etkisiyle uçuş trafiği Avrupa'da yüzde 0.4 azaldı. Raporda, koronavirüsü etkisiyle yaşanan uçuş trafiğindeki düşmenin şubat ayında da devam edebileceği belirtildi. Öte yandan en fazla gecikme yaşanan 10 havaalanının gösterildiği listede 'den herhangi bir havalimanı yer almadı

Koronavirüsü nedeniyle dünya genelinde uçuş trafiği ve yolcu sayısı düştü. 'nın () ocak ayı raporunda da bu düşüşe dikkat çekildi.Teşkilatın ocak ayı istatistiklerine göre; Avrupa Şebekesi'ndeki uçuş trafiği yüzde 0.4 azaldı.Raporda, koronavirüsü etkisiyle yaşanan uçuş trafiğindeki düşmenin şubat ayında da devam edebileceği belirtildi.

Eurocontrol raporunda, ocak ayındaki gecikme oranlarının yüzde 26 oranda azaldığı ancak ATFM(Hava Trafik Akış Yönetimi) kaynaklı gecikmelerde yüzde 15,3 artış yaşandığı ifade edildi.

GECİKME LİSTESİNDE 'DEN HERHANGİ BİR HAVALİMANI YOK

Bu gecikmelerin yüzde 28,6'lık bölümü En-route gecikmelerinden kaynaklanırken yüzde 2,6'lik dilimini artan havaalanı gecikmeleri oluşturdu.

Raporda Lizbon, Amsterdam, , Viyana, , Madrid, Frankfurt Havalimanları gibi en fazla gecikme yaşanan 10 havaalanının gösterildiği listede Türkiye'den herhangi bir havalimanı yer almadı.

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