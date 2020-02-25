Oyuncak ayının içine saklanan anlamlı hediye! Acılı baba gözyaşlarını tutamadı
ABD'de John Reid, trafik kazasında hayatını kaybeden oğlu Dakota'nın tüm organlarını bağışladı. Dakota'nın kalbini alan kişi, kalp atışlarını kaydederek oyuncak ayı içinde John Reid'e dinlemesi için gönderdi. Reid, oyuncak ayı içinde gönderilen oğlunun kalbinin atışlarını dinlediğinde gözyaşlarına boğuldu.
ABD'nin Virginia eyaletinde John ve Stephanie Reid, geçen yıl 16 yaşındaki oğulları Dakota'yı trafik kazasında kaybettiler. Hayatını kaybeden oğullarının tüm organlarını bağışladılar. 16 yaşındaki Dakota'nın kalbini alan Robert O'Connor, yeni kalbinin atış sesini doktorların teknik yardımıyla kayıt etti.
Robert kayıt edilen kalbin sesini, bir oyuncak ayının içine koyup kendi yazdığı mektup eşliğinde Dakota'nın babası John Reid'e gönderdi. Robert O'Connor yazdığı mektupta bu hediyeyi kendisinin getirmek istediğini ama çocuklarını kaybeden Reid Ailesi'nin tepkisini tahmin edemediği için mektup eşliğinde göndermeyi tercih ettiğini belirtti.
Hediye paketini açarken görüntülenen baba John Reid, önce mektubu okumaya başladı ve okumayı yarıda keserek kutudan oyuncak ayıyı çıkarttı. Oyuncak ayının üstündeki tişörte en iyi baba yazısını gören baba John Reid, ölen oğlunun kalbinin atışlarını duyunca duygulanarak ağladı. Dakota Reid'in ailesi, ne zaman isterlerse oğullarının kalbinin sesini dinleyebilecekler.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER DÜNYA HABERLERİ
- Rusya'dan 4'lü İdlib zirvesi açıklaması
- İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor!
- Hızla yayılıyor! Avrupa'da 2 ülkeye daha sıçradı
- İran'da bakan yardımcısında virüs tespit edildi
- Hüsnü Mübarek 92 yaşında vefat etti
- Irak'ta 4 yeni Koronavirüs vakası!
- Bilim insanları çalışıyor! Koronavirüs nasıl ortaya çıktı?
- Epilepsi krizi geçirdi aracıyla kanala uçtu
- Japonya’da korkutan gelişme!
- Direksiyon başında kriz geçirdi kanala uçtu
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Nafile orucu kaç gün tutulur? 3 ayların başında nafile orucu tutulur mu?
- Ceza indirimi son dakika! Genel af ve ceza indirimi çıkacak mı? Yeni infaz sisteminde neler var?
- Mübarek üç aylar başladı! Üç aylar fazileti nelerdir? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?
- Altın fiyatları zirveyi zorluyor! 25 Şubat canlı altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar?
- SGK açıkladı! Emekli ikramiyesi kalkıyor mu? Emekli bayram ikramiyesi kalkacak mı?
- SGK’dan flaş açıklama! Emekli maaşlarında kesinti olacak mı? Emekli maaşları kesilecek mi?
- Nilüfer kimdir, kaç yaşında, nereli? Nilüfer’in hastalığı Aspergillus nedir?
- Bugün kandil mi? Regaip Kandili bugün mü? Regaip Kandili’nde oruç tutulur mu?
- TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları isim listesi! toki.gov.tr 2+1 ve 3+1 TOKİ Seferihisar çekiliş sonuçları!
- meb.gov.tr Sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları! 20 bin sözleşmeli öğretmen sınav sonuçları saat kaçta açıklanacak?
- Üç aylarda okunacak dualar nelerdir? Recep, Şaban, Ramazan ayı önemi ve okunacak dualar…
- Üç aylar başlangıcında oruç tutulur mu? Üç aylarda yapılacak ibadetler nelerdir?