Ryanair'in CEO'su'ndan Müslüman yolculara terörist iftirası!
Avrupa'da düşük fiyatla hizmet sunan hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary, Müslüman erkeklerin havalimanlarındaki tehdidin kaynağı olduklarını ve fişlenmeleri gerektiğini ileri sürdü. Ryanair'in CEO'su Michael O'Leary, "Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır" dedi. İşçi Partisi Milletvekili Khalid Mahmood, "Almanya'da bu hafta beyaz bir kişi 8 kişiyi öldürdü. Faşist olup olmadıklarını görmek için beyaz insanları fişlememiz mi gerekiyor" diyerek tepki gösterdi.
Avrupa'nın Müslüman düşmanlığı her geçen gün artıyor. Son skandal açıklama ise hava yolu şirketi Ryanair'in İcra Kurulu Başkanı Michael O'Leary'den geldi.
O'Leary, Times gazetesine verdiği demecinde havaalanlarındaki mevcut güvenlik politikalarını eleştirdi.
Çocuklu bir aileye yönelik kontrollerin azaltılması gerektiğini kaydeden O'Leary, şöyle konuştu:
"Bombacı kimdir? Bunlar kendi başlarına seyahat eden bekar erkekler olacaklardır. Çocuklu bir aileyse geçip gitsin. Hepsini (aile üyelerini) havaya uçurma şansı sıfır. Bazı şeyleri söyleyemezsiniz çünkü bu ırkçılık olur. Ancak (bombacı) genellikle Müslüman inancındaki bir erkek olacaktır. Otuz yıl önce İrlandalıydı. Tehdit buradan geliyorsa, tehdidi ona göre ele alın."
"IRKÇILIĞI TEŞVİK EDİYOR"
O'Leary'in bu sözleri ülkedeki Müslümanların tepkisini çekti. İngiltere Müslüman Konseyinin açıklamasında, bu ifadelerin ırkçı ve ayrımcı olduğu belirtilerek, iş adamının İslamofobi örneği gösterdiği kaydedildi.
İşçi Partisi Milletvekili Khalid Mahmood ise bu sözlerin saçma olduğunu ifade ederek, "Esasen 'Müslüman gibi görünüyorlarsa terörist olmalılar' diyor. Bu toplumda ilişkileri geliştirmez; faşist zihniyetteki insanlara katkı sağlar. Almanya'da bu hafta beyaz bir kişi dokuz kişiyi öldürdü. Faşist olup olmadıklarını görmek için beyazları fişlememiz mi gerekiyor? Çok dar görüşlülük yapıyor ve aslında ırkçılığı teşvik ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
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