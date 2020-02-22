Son dakika: İran'da koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor: Ölü sayısı 6'ya yükseldi
Son dakika haberine göre İran Sağlık Bakanlığı ülkede koronavirüs nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 10 yeni vakanın tespit edildiğini duyurdu.
İran Sağlık Bakanlığı ülkede 10 koronavirüs vakasının daha tespit edildiğini ve bu vakalardan 1'inin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Tespit edilen son vakalarla birlikte İran'da koronavirüs kaynaklı ölü sayısı toplam 6'ya yükselirken, enfekte kişi sayısı 27'e yükseldi.
TAHRAN 13. BÖLGE BELEDİYE BAŞKANINDA KORONA VİRÜS ŞÜPHESİ
İran'ın başkenti Tahran'da 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin korona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldığı ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı İran devlet televizyonundan duyuruldu.
Tahran 13. bölge belediyesi halkla ilişkiler müdürü Kiyanuş Caferi ise Tasnim Haber ajansına verdiği röportajda 13. bölge belediye başkanının korona virüsüne yakalandığı iddialarına ilişkin,"Bu haber asla doğru değildir" açıklamasında bulundu.
Kiyanush Cafer'i Tahran 13. bölge belediye başkanı Murtaza Rahmanzade'nin 11 şubattan sonra akciğer rahatsızlığı sebebiyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, "Doktorlara göre, durumunu şu an iyi ve tedavisinden sonra da taburcu edilecek" dedi.
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