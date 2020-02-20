Kamışlı'da ABD-Rusya gerginliği! ABD zırhlı aracı, Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'da ABD askerleri kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. O anlar an be an görüntülendi.
Suriye'nin kuzeyinde yer alan Kamışlı'nın doğusundaki uluslararası yolda ABD askerleri, kullandıkları zırhlı aracı Ruslara ait zırhlı aracın önüne kırdı. Yaşanan olay arabasıyla yoldan geçen bir vatandaş tarafından kaydedildi.
DAHA ÖNCE DE ABD İLE ESAD GÜÇLERİ KARŞI KARŞIYA GELMİŞTİ
ABD ve Esad rejim güçleri arasında yaşanan ve 1 rejim yanlısının hayatını kaybettiği olayda, Suriye ve ABD bayraklı araçların yanında yer alan Rusya bayraklı askeri araçlar dikkat çekti.
Rejim yanlısı çok sayıda "Şebbiha", Haseke-Kamışlı yolu üzerinde Hırbet Ammo köyünde Esad rejimine ait bir kontrol noktasında ABD konvoyunun geçişine engel olmaya çalışmıştı. Devriyenin yolunu kesen milislerin bazılarının silahlı olduğu ve taraflar arasında yaşanan gerginliğin ardından bir milisin ABD'li askerlerin açtığı ateş sonucu öldüğünü belirtilmişti. Olay anında çekilen bir fotoğraf karesinde ise Suriye ve ABD bayraklı araçların yanında bulunan Rus bayraklı araçlar dikkat çekmişti.
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