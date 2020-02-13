13 Şubat 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.02.2020
SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.



Ülke genelindeki çeşitli birliklerden çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) 'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına askeri sevkiyat | Video SURİYE SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN