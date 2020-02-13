Suriye sınırına askeri sevkiyat
Giriş Tarihi: 13.02.2020
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere tank ve zırhlı araç sevkiyatı yapıldı.
Ülke genelindeki çeşitli birliklerden çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT) Hatay'ın Kırıkhan ilçesine ulaştı. Tırların üzerine yüklenmiş askeri tanklar güvenlik önlemleri altında sınır birliklerine doğru hareket etti. Askeri araçların Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.
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