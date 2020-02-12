Son dakika: Türkiye-Suriye sınırında kritik bekleyiş! TSK'dan sınır birliklerine ZPT ile komando takviyesi

İdlib'deki Esad rejiminin Türk askerine kalleş saldırıları ve bölgedeki belirsiz durum sonrası sınırda kritik dakikalar yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetlerince sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı. Öte yandan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan İdlib'deki saldırılar hakkında, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım." demişti.

İdlib'deki Esad rejiminin Türk askerine kalleş saldırıları ve bölgedeki belirsiz durum sonrası sınırda kritik dakikalar yaşanıyor. Son dakika bilgisine göre Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) sınır birliklerine zırhlı personel taşıyıcılarla (ZPT) komando takviyesi yapıldı.

Türkiye'nin farklı birliklerinden gönderilen ve içerisinde komandoların yer aldığı ZPT'ler, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine ulaştı.





ZPT'ler güvenlik önlemi altında ilgili birliklere yönlendirildi.









İDLİB

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde gündeme dair önemli açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan İdlib'deki saldırılar hakkında, "Bunlar, bizim Mehmetlerimize saldırdıkça bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım." demişti.

Öte yandan Erdoğan, "Özellikle İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edecek. Gerekli karşı cevapları en üst düzeyde Suriye tarafına verdik." şeklinde konuşmuştu.





Başkan Erdoğan şöyle konuşmuştu;



"BEDELİNİ ÇOK AMA ÇOK AĞIR ÖDEYECEKLER! KARARLARI AÇIKLAYACAĞIM"

"Rabbim şehitlerimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Sevgili habibine komşu eylesin. Şehitlerimizin ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimizin her bir ferdine de sabırlar diliyorum. Yarınki grup toplantısında Suriye meselesini ve bundan sonra atacağımız adımları; nitekim dün atmış olduğumuz üst düzey toplantıda gerekli karşı cevapları en güçlü düzeyde Suriye tarafına verdik. Rejimi ciddi manada orada özellikle de İdlib'de misliyle belalarını buldular. Ama yetmez, daha devam edeceğiz. Çünkü bunlar bizim Mehmetlerimize saldırdıkça, bedelini çok ama çok ağır ödeyecekler. Ve bu adımları da yarın kamuoyuyla paylaşacağım."